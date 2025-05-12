Чим відрізняється меланома від інших раків шкіри та як її розпізнати? Пояснення лікарки

Ви помітили на своїй шкірі незвичне новоутворення? До прикладу, плямку чи родимку, яка збільшується у розмірі, свербить чи кровоточить? Уважність до будь-яких змін шкірного покриву є надзвичайно важливою для своєчасного виявлення проблеми.

Варто розуміти, що терміни "рак шкіри" та "меланома", хоч і пов'язані, але не є синонімами.

Як розпізнати рак шкіри і меланому, чим вона відрізняється та який має вигляд – в інтерв’ю для "УП. Життя" розповіла лікарка-хірургиня-онкологиня, яка спеціалізується на лікуванні злоякісних пухлин шкіри, Марія Кукушкіна.

За словами експертки, злоякісні пухлини шкіри глобально поділяються на дві великі групи: меланому і так звані немеланомні раки шкіри.

Меланома – доволі агресивне захворювання, каже Марія Кукушкіна. На відміну від неї, інші раки шкіри, як-от базальноклітинний і плоскоклітинний, мають зазвичай сприятливий прогноз. Утім, такі пухлини обов’язково потрібно видаляти.

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"Меланома – це пухлина, яка виникає з таких клітин, які називаються меланоцити або пігментні клітини. І якщо цю пухлину не лікувати, вона спочатку розповсюджується у лімфатичні вузли, а потім у внутрішні органи.

Базальноклітинні раки шкіри майже ніколи не дають метастазів. Наприклад, я за свою вже досить довготривалу кар’єру, більш ніж 25 років у онкодерматології, бачила не більше 6 випадків метастазуючої базальноклітинної карциноми. Тобто це супер рідкісна ситуація", – розповідає Марія Кукушкіна.

Існує меланома шкіри, меланома слизових оболонок та меланома ока. Усі вони мають різні прояви, додає лікарка.

Меланома часто може мати асиметричну форму, нерівні краї, нерівномірне забарвлення та змінюватися з часом.

"Зазвичай такі пухлини не болять, тому людина може думати, що все добре. Сьогодні для самодіагностики оптимальним є правило гидкого каченяти: якщо на тілі з’являється родимка, відмінна від усіх інших, на неї слід звернути увагу, бо, можливо, це те саме гидке каченя, яке може бути меланомою.

Ще меланоми можуть кровити, але тільки при розвинених стадіях хвороби. Навіть коли меланома вражає лімфатичні вузли, вони переважно не болять. Тому саме зовнішні ознаки є критичними для діагностики цього захворювання", – наголосила лікарка-онкохірургиня Марія Кукушкіна.