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Як в Україні визначають, кому дістанеться орган від донора, і чи можливі зловживання? Пояснюємо

Олена Барсукова — 23 вересня, 14:10
Як в Україні визначають, кому дістанеться орган від донора, і чи можливі зловживання? Пояснюємо
Фото ілюстративне: Vonschonertagen/DEPOSITPHOTOS

Анатомічний матеріал від донора першочергово отримує пацієнт, який перебуває у найкритичнішому стані.

Також, якщо йтиметься про життя дитини чи дорослого, то пріоритетність віддають дитині, розповів "УП. Життя" генеральний директор Українського центру трансплант-координації Дмитро Коваль.

"Співробітники Українського центру трансплант-координації оповіщують трансплант-координатора, а той телефонує реципієнту і каже приїжджати якомога скоріше. Трансплант-координатор має організувати обстеження, консультації лікарів, аналізи для досліджень.

Після того, як прийшли результати, збирається консиліум лікарів-трансплантологів і вони ухвалюють рішення, чи можлива пересадка. Однак є багато нюансів", – каже Коваль.

Якщо немає пацієнтів в екстреному статусі та всі вони перебувають в однаковій ситуації, медики враховують, наприклад, організаційну активність центру трансплантації. За словами Коваля, йдеться про співпрацю з лікарнями, у яких може з’явитися донор.

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Якщо вони мають договори, то має значення, коли реципієнт став в лист очікування. Тоді з переліку людей в однаковому клінічному статусі більше шансів отримати орган у людини, яка стала в лист очікування раніше.

При цьому важливо, чи підійде анатомічний матеріал реципієнту, – це визначають за допомогою тестів.

Якщо буде пацієнт з першим ступенем екстреності, то першочергово розглядають його. Але якщо у нього виявили неспівставність, то підбиратимуть наступного реципієнта.

"Наприклад, маємо 5 реципієнтів, вони всі в однаковому статусі екстреності і потребують трансплантації нирки. Щоб з’ясувати, хто її отримає, у незалежних лабораторіях проводять crossmatch-тест. Його результати показують, хто співставний з донором.

Може бути ситуація, коли немає співставності для реципієнта, який є першим в рейтингу, немає для другого, а у третього показник співставності в межах норми. Відповідно підтвердження на проведення трансплантації від нашого центру буде для третього пацієнта", – сказав Коваль.

Також беруть до уваги вік донора, розмір анатомічного матеріалу та розташування центру трансплантації, де перебуває реципієнт.

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Чи можна "домовитися" щодо трансплантації чи обдурити систему підбору реципієнта?

Пошук пари "донор-реципієнт" здійснюється автоматично за допомогою Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ), наголошує Дмитро Коваль.

"Користувачами ЄДІСТ є лише трансплант-координатори закладів, у яких з’являється донор, та деякі працівники центру трансплант-координації. Кожен має визначені обмежені права доступу. Тому трансплант-координатор одного центру не бачить, що відбувається в іншому.

Також жоден трансплант-координатор не бачить прижиттєві заяви на посмертне донорство. Ця інформація відкривається лише після того, коли пацієнту діагностували смерть мозку. Варто розуміти, що інші лікарі доступу не мають, тому домовлятися з ними немає сенсу", – пояснив Коваль.

За його словами, зловживання можуть бути при визначеності критичності стану пацієнту – медики можуть його завищити, адже пріоритет на отримання органа має той пацієнт, який перебуває у найкритичнішому стані.

Але таке рішення ухвалює не один лікар, а цілий консиліум на підставі різних обстежень і досліджень.

"Закон регулює цей процес, тому немає можливостей зловживати своїми обов’язками і повноваженнями", – зауважує фахівець.

Гіпотетично, похибки у роботі ЄДІСТ можуть бути, адже система перебуває у дослідній експлуатації, але наразі таких випадків не фіксували, додав Коваль.

Детальніше про те, що слід знати про трансплантації в Україні та чому дехто не доживає до пересадки органів, читайте у нашому матеріалі.

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