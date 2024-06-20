Скандал з трансплантологами: Ляшко прокоментував ймовірне втручання в систему пересадки органів

Михайла Загрійчука та 11 медиків підозрюють у втручанні у роботу Єдиної державної інформаційної системи трансплантації

Оновлено 20.06.2024 о 20:10

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прокоментував скандал довкола ексзаступника міністра охорони здоров’я та ще 11 лікарів-трансплантологів з різних лікарень України, яких підозрюють у втручанні у роботу ЄДІСТ – Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.

В інтерв’ю BBC News Україна Ляшко розповів, що за розслідування вже взялася поліція.

"Є певна справа, по якій проводиться слідство, де слідчі вивчають ситуацію, щоб прийняти певне рішення.

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І тут працюють всі, щоб експертно сказати, як працює система, які запобіжники стоять, які фактори були тригером для того, щоб вона почалася", – сказав глава МОЗ.

В Українському центрі трансплант-координації кажуть, що ЄДІСТ – це автоматизована система, створена для здійснення об’єктивного і неупередженого розподілу людських органів і визначення пари "донор-реципієнт".

Її спеціально розробили так, аби уникнути будь-яких маніпуляцій з боку людини. Доступ до системи має обмежене коло трансплант-координаторів.

"Система побудована таким чином, що вона унеможливлює будь-які маніпуляції у тому, як розподіляються органи. Тому що є списки очікування, є база, яка підбирає орган, який вилучається з реципієнтів.

Тому я би не говорив зараз про скандал. Є певний людський фактор, який комплексно вирішують. Працюють над цим всі – і правоохоронні органи, і МОЗ", – пояснив міністр охорони здоров’я.

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Та чи було втручання у систему, покажуть результати слідства, додає Ляшко.

Натомість сам Загрійчук підтвердив журналістам "Суспільного", що "така історія була". Наразі його не затримали, лише оголосили про підозру. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частинами 1,2 статті 255, частиною 5 статті 143 та частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України.

ОНОВЛЕНО У відповідь на інформаційний запит "УП. Життя" в Головному слідчому управлінні розповіли, що розпочали кримінальне провадження за фактами умисного порушення встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини, а також здійснення несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованій системі.

Якщо вину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років.

Нагадаємо, Михайло Загрійчук не вперше потрапляє у скандали.

Відомо, що у вересні 2019 року він попросив звільнитися Оксану Сухорукову, яка на той момент була генеральною директоркою Директорату медичних послуг через нібито "розбіжності у поглядах".

Однак вона відмовилася.

Тоді ж з’явилися заяви працівників про тиск з боку нового керівництва міністерства.

В соціальних мережах Загрійчука вказано, що він зараз працює завідувачем відділу трансплантації та хірургії органів черевної порожнини в Інституті серця, який очолює Борис Тодуров, заввідділенням трансплантації органів у Волинській обласній клінічній лікарні та керівником центру трансплантації органів, хірургії печінки та підшлункової залози у Київській обласній клінічній лікарні.

Примітка: текст оновлено. Додано коментар Головного слідчого управління.