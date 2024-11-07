4 причини, чому варто їсти гарбузове насіння

Яка користь від насіння гарбуза

Насіння гарбуза багате на білок, клітковину, ненасичені жири та мінерали.

Чим воно ще корисне для здоров'я і як правильно додати його до раціону – пояснила експертка Бет Червоні для Cleveland clinic.

"Гарбузове насіння є джерелом рослинного білка та інших поживних речовин, які можуть діяти як антиоксиданти, допомагаючи захистити організм від певних захворювань", – зауважує дієтологиня Бет Червоні.

Вона додає, що гарбузове насіння містить білок дуже високої якості, що не поступається сої, та незамінні мікроелементи.

Однак лікарі попереджають: варто бути обачними з цим продуктом, бо його дуже легко переїсти.

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Переваги для здоров’я

Може знизити ризик раку

Дослідження свідчать, що раціон, багатий гарбузовим насінням, може мати протидіабетичні та протипухлинні властивості.

Може покращити здоров’я кишківника та простати

Вчені з'ясували, що гарбузова олія в поєднанні з пальмовою може допомогти знизити гіперактивність сечового міхура й уповільнити гіперплазію передміхурової залози (захворювання, яке спричиняє проблеми з сечовипусканням).

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Нормалізує тиск і зменшує ризик хвороб серця

Гарбузове насіння може знизити ризик підвищення кров'яного тиску, розвиток хвороб серця та зростання рівня цукру в крові. Це все завдяки високому вмісту магнію, цинку та жирних кислот.

Покращує якість сну

Гарбузове насіння містить триптофан – амінокислоту, яка допомагає заснути та лишатися у цьому стані. Тут також допомагають цинк і магній.

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Чи можна їсти насіння зі шкарлупою

Експерти кажуть, що насіння гарбуза можна їсти зі шкарлупою, бо в ній міститься багато клітковини та натрію.

"Гарбузове насіння без шкаралупи все ще містить достатню кількість корисних для серця жирів і білка", – додає дієтологиня.

Вона попереджає: якщо шлунок не звик до вживання продуктів з високим вмістом клітковини, варто починати з невеликих порцій.

За словами фахівчині, насіння гарбуза можна їсти сирим або смаженим. Після термічної обробки збільшується кількість антиоксидантів та полегшується процес перетравлення продукту.

Але насіння не рекомендують смажити на пательні, а висушувати у духовій шафі при 120°C близько години.