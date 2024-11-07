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4 причини, чому варто їсти гарбузове насіння

Вікторія Андрєєва — 7 листопада, 09:00
4 причини, чому варто їсти гарбузове насіння
Яка користь від насіння гарбуза
ratmaner/Depositphotos

Насіння гарбуза багате на білок, клітковину, ненасичені жири та мінерали.

Чим воно ще корисне для здоров'я і як правильно додати його до раціону – пояснила експертка Бет Червоні для Cleveland clinic.

"Гарбузове насіння є джерелом рослинного білка та інших поживних речовин, які можуть діяти як антиоксиданти, допомагаючи захистити організм від певних захворювань", – зауважує дієтологиня Бет Червоні.

Вона додає, що гарбузове насіння містить білок дуже високої якості, що не поступається сої, та незамінні мікроелементи.

Однак лікарі попереджають: варто бути обачними з цим продуктом, бо його дуже легко переїсти.

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Переваги для здоров’я

  • Може знизити ризик раку

Дослідження свідчать, що раціон, багатий гарбузовим насінням, може мати протидіабетичні та протипухлинні властивості.

  • Може покращити здоров’я кишківника та простати

Вчені з'ясували, що гарбузова олія в поєднанні з пальмовою може допомогти знизити гіперактивність сечового міхура й уповільнити гіперплазію передміхурової залози (захворювання, яке спричиняє проблеми з сечовипусканням).

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  • Нормалізує тиск і зменшує ризик хвороб серця

Гарбузове насіння може знизити ризик підвищення кров'яного тиску, розвиток хвороб серця та зростання рівня цукру в крові. Це все завдяки високому вмісту магнію, цинку та жирних кислот.

  • Покращує якість сну

Гарбузове насіння містить триптофан – амінокислоту, яка допомагає заснути та лишатися у цьому стані. Тут також допомагають цинк і магній.

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Чи можна їсти насіння зі шкарлупою

Експерти кажуть, що насіння гарбуза можна їсти зі шкарлупою, бо в ній міститься багато клітковини та натрію.

"Гарбузове насіння без шкаралупи все ще містить достатню кількість корисних для серця жирів і білка", – додає дієтологиня.

Вона попереджає: якщо шлунок не звик до вживання продуктів з високим вмістом клітковини, варто починати з невеликих порцій.

За словами фахівчині, насіння гарбуза можна їсти сирим або смаженим. Після термічної обробки збільшується кількість антиоксидантів та полегшується процес перетравлення продукту.

Але насіння не рекомендують смажити на пательні, а висушувати у духовій шафі при 120°C близько години.

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