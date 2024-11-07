4 причини, чому варто їсти гарбузове насіння
Насіння гарбуза багате на білок, клітковину, ненасичені жири та мінерали.
Чим воно ще корисне для здоров'я і як правильно додати його до раціону – пояснила експертка Бет Червоні для Cleveland clinic.
"Гарбузове насіння є джерелом рослинного білка та інших поживних речовин, які можуть діяти як антиоксиданти, допомагаючи захистити організм від певних захворювань", – зауважує дієтологиня Бет Червоні.
Вона додає, що гарбузове насіння містить білок дуже високої якості, що не поступається сої, та незамінні мікроелементи.
Однак лікарі попереджають: варто бути обачними з цим продуктом, бо його дуже легко переїсти.
Переваги для здоров’я
- Може знизити ризик раку
Дослідження свідчать, що раціон, багатий гарбузовим насінням, може мати протидіабетичні та протипухлинні властивості.
- Може покращити здоров’я кишківника та простати
Вчені з'ясували, що гарбузова олія в поєднанні з пальмовою може допомогти знизити гіперактивність сечового міхура й уповільнити гіперплазію передміхурової залози (захворювання, яке спричиняє проблеми з сечовипусканням).
- Нормалізує тиск і зменшує ризик хвороб серця
Гарбузове насіння може знизити ризик підвищення кров'яного тиску, розвиток хвороб серця та зростання рівня цукру в крові. Це все завдяки високому вмісту магнію, цинку та жирних кислот.
- Покращує якість сну
Гарбузове насіння містить триптофан – амінокислоту, яка допомагає заснути та лишатися у цьому стані. Тут також допомагають цинк і магній.
Чи можна їсти насіння зі шкарлупою
Експерти кажуть, що насіння гарбуза можна їсти зі шкарлупою, бо в ній міститься багато клітковини та натрію.
"Гарбузове насіння без шкаралупи все ще містить достатню кількість корисних для серця жирів і білка", – додає дієтологиня.
Вона попереджає: якщо шлунок не звик до вживання продуктів з високим вмістом клітковини, варто починати з невеликих порцій.
За словами фахівчині, насіння гарбуза можна їсти сирим або смаженим. Після термічної обробки збільшується кількість антиоксидантів та полегшується процес перетравлення продукту.
Але насіння не рекомендують смажити на пательні, а висушувати у духовій шафі при 120°C близько години.