5 рецептів незвичних та смачних напоїв з гарбузом

Гарбуз є поживним та корисним для здоров’я осіннім овочем.

Пропонуємо спробувати приготувати смачні напої з гарбуза, які для вас зібрали УП. Життя. Якщо хочете приготувати повноцінні страви – використайте рецепти з гарбузом, які ми підготували раніше.

Чи задумувались ви, як смакує кава з гарбузом, гарбузовий чай та фреш з фільму про Гаррі Поттера? Читайте в матеріалі про те, як наповнити вашу осінь цікавим смаком та затишною атмосферою.

Чим корисний гарбуз?

Смачні рецепти з гарбуза допоможуть не лише збагатити осіннє меню, а й додати поживних речовин у ваш раціон.

Ось які корисні властивості приховує гарбуз:

Багатий на вітаміни.

Гарбуз містить бета-каротин, який організм перетворює на вітамін А. Вітамін А потрібен для того захисту від мікробів, покращення зору та роботи репродуктивної системи.

Окрім бета-каротину, гарбуз містить вітамін С, вітамін Е, залізо та фолати – всі вони зміцнюють імунну систему.

Насичений помаранчевий колір гарбуза свідчить про вміст калію.

Наявність калію має вирішальне значення для зниження кров'яного тиску. Несолоне гарбузове насіння також наповнене мінералами та рослинними стеролами, які підвищують рівень ліпопротеїдів високої щільності ("хорошого холестерину") і також допомагають знизити кров'яний тиск.

Високий вміст клітковини.

Гарбуз є низькокалорійним продуктом та дає відчуття ситості. Підвищений вміст клітковини у раціоні сприяє здоровому травленню.

Наявність триптофану.

Гарбузове насіння містить триптофан – амінокислоту, яка допомагає виробляти хімічну речовину під назвою серотонін. Крім того, що серотонін покращує самопочуття, він також відіграє ключову роль у забезпеченні хорошого сну.

Спочатку рекомендуємо дізнатись як приготувати гарбузове пюре, що є інгредієнтом в наступних рецептах.

Гарбуз можна приготувати на пару.

Очистіть його від шкірки та насіння та наріжте кубиками однакового розміру.

Покладіть кубики в пароварку або друшляк, встановлений над каструлею з киплячою водою, і варіть 10 хвилин.

Перевірте вістрям ножа і варіть ще 5 хвилин, якщо не розварилися.

Розімніть в пюре і залиште охолоджуватися.

Або ж можна приготувати гарбуз у мікрохвильовій печі.

Розріжте гарбуз навпіл (не потрібно чистити або вирізати насіння) і покладіть розрізом догори в мікрохвильову піч.

Готуйте 20 хвилин, потім перевірте на м'якість, проткнувши м‘якоту виделкою.

Вийміть м'якоту в миску, розімніть і залиште охолоджуватися.

Гарбузове пюре є інгредієнтом багатьох напоїв. Фото: Depositphotos/elena.hramova

Гарбузове лате: рецепт зі спеціями для осіннього настрою

2 чайні ложки гарбузового пюре

дрібка меленої кориці (для приготування та подачі)

дрібка меленого імбиру

дрібка меленого мускатного горіха

30 мл еспресо або міцної кави

250 мл молока

спеції для гарбузового пирога – за бажанням для подачі

Це суміш кориці, гвоздики, запашного перцю, імбиру та мускатного горіха. Якщо ви не зможете знайти її в магазинах – можете зробити спеції для гарбузового пирога самостійно.

Спосіб приготування:

Викладіть гарбузове пюре у велику термостійку склянку чи чашку.

Додайте спеції та еспресо або міцну каву.

Нагрійте молоко в каструлі на повільному вогні до утворення пари та піни.

Перелийте в склянку або чашку та ложкою нанесіть пінку.

Перемішайте, перед подачею – посипте корицею чи спеціями для гарбузового пирога.

Гарбузове лате: рецепт зі спеціями для осіннього настрою. Фото: Depositphotos/New Africa

Кава з гарбуза: рецепт колд брю для тих, хто любить холодні напої

холодно заварена кава

молоко на вибір

гарбузове пюре

спеції для гарбузового пирога

кленовий сироп або мед

ванільний екстракт

лід

Спосіб приготування:

Додайте всі інгредієнти напою у блендер.

Збивайте, доки вони добре не змішаються, а напій не стане однорідним, кремоподібним та пінистим.

Розлийте напій у чашки з льодом та додайте трохи спецій для гарбузового пирога.

Як приготувати холодно заварену каву (колд брю) для гарбузової кави?

Грубо змеліть каву (це можна зробити вдома або там, де ви купуєте кавові зерна).

Залийте кавову гущу холодною водою і залиште на ніч або приблизно на 12 годин. За цей час кава повільно розчиниться у воді, створюючи міцну, концентровану заварку.

Наступного ранку процідіть каву, відрегулюйте її смак та міцність за допомогою додавання води, і вона буде готовою до вживання.

Рецепт кол брю з гарбузом. Фото: Depositphotos/Roxiller

Рецепт соку з гарбуза як у фільмі про Гаррі Поттера

Гарбузовий сік є обов'язковим атрибутом будь-якої поїздки Гоґвортським експресом, а також подається під час частувань у Великій залі замку Гоґвортс.

У фільмі про Гаррі Поттера гарбузовий фреш традиційно подають з льодом, однак ви можете підігріти його за бажанням.

Інгредієнти для 6 порцій:

4 склянки яблучного соку

500 грамів гарбузового пюре

1/4 склянки абрикосового варення

1 чайна ложка спецій для гарбузового пирога

1/2 чайної ложки чистого ванільного екстракту

лід

Спосіб приготування:

У блендері змішайте яблучний сік, гарбузове пюре, варення, спеції для гарбузового пирога та ваніль до однорідної, злегка пінистої консистенції, приблизно 30 секунд.

Розлийте в келихи з льодом і подавайте до столу.

Рецепт гарбузового соку як у фільмі про Гаррі Поттера. Фото: Depositphotos/vika-mermaid

Гарбузовий чай-лате зі спеціями

Чай з молоком у комбінації з гарбузом – справді незвичне поєднання. Проте приготувати оксамитовий гарбузовий чай-лате досить легко та швидко, тому це ще одна цікава новинка до осіннього столу.

спеції для гарбузового пирога

молоко

бодян (аніс зірчастий)

цукор

ванільний екстракт

кардамон

імбир (Для зручності використовуйте сушений мелений імбир, а для більш яскравого смаку – шматочок свіжого імбиру).

чай (Ви можете використовувати листовий чорний чай або пакетики чорного чаю, залежно від того, що у вас є під рукою)

гарбузове пюре

Спосіб приготування:

У середній каструлі змішайте спеції, гарбузове пюре, ванільний екстракт і коричневий цукор.

Варіть на середньому чи слабкому вогні до появи аромату та потемніння. Часто помішуйте, щоб запобігти пригоранню.

Влийте молоко в каструлю і добре перемішайте.

Нагрійте на середньому вогні, поки воно не закипить.

Всипте чайне листя або киньте пакетики чаю в гаряче молоко. Накрийте кришкою і дайте настоятися кілька хвилин. Щоб чай не гірчив, додавайте його в самому кінці.

Збийте напій вінчиком та перелийте в чашку для подачі. Також можна додати збите звичайне молоко для додаткової піни.

Гарбузовий чай-лате зі спеціями. Фото: Depositphotos/Anna_Os

Гарбузове смузі з бананами та апельсинами

1 склянка нежирного ванільного йогурту

¾ склянки консервованого гарбуза

½ склянки кубиків льоду

⅓ склянки свіжого апельсинового соку

1 столова ложка коричневого цукру

½ чайної ложки меленої кориці

⅛ чайної ложки меленого мускатного горіха

дрібка меленої гвоздики

1 стиглий банан, нарізаний і заморожений

трохи меленої кориці (за бажанням)

Спосіб приготування:

Змішайте йогурт та всі інші інгредієнти у блендері та збийте до однорідної маси.

За бажанням прикрасьте смузі дрібкою меленої кориці.

Подавайте одразу після приготування.