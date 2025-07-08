Із 2026 року в Україні буде доступне безкоштовне щеплення проти ВПЛ: хто зможе вакцинуватися

Із 2026 року в Україні вперше стане доступною безоплатна вакцинація проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат віком 12-13 років.

Таке нововведення передбачає національний Календар щеплень, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" вже уклало договір на придбання дев’ятивалентної вакцини "Гардасил" американської компанії Merck Sharp & Dohme (MSD). Перші партії вакцини очікують в Україні наприкінці 2025 року. Потім її розвозитимуть у різні регіони.

Дев’ятивалентна вакцина захищає від дев’яти найбільш поширених типів ВПЛ, сім з яких мають високий онкогенний ризик.

Безкоштовне однократне щеплення проти ВПЛ для дівчат за національним календарем здійснюють у 75 країнах. Загалом вакцинація проти вірусу папіломи включена до національних програм імунізації в 149 країнах світу.

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Щеплення рекомендують зробити до початку статевого життя, до інфікування вірусом. У цьому випадку вакцина матиме найвищу ефективність.

"Вакцинація – це не лише питання здоров’я, але й справедливості. Ми прагнемо, щоб у кожної дитини в Україні був рівний доступ до профілактики тяжких хвороб.

Закупівля вакцини проти ВПЛ – ще один приклад того, як розумна політика у сфері публічних закупівель може врятувати життя", – наголосив генеральний директор Медичних закупівель України Олег Кльоц.

Нововведення стосується лише дівчат, проте хлопцям-підліткам теж варто зробити щеплення проти вірусу папіломи людини. Чому чоловікам треба вакцинуватися від ВПЛ та які захворювання може викликати цей вірус – ми пояснювали у нашому матеріалі.