Чим вірус папіломи небезпечний для чоловіків – пояснили у Центрі громадського здоров’я

В українських аптеках можна знайти декілька вакцин від вірусу папіломи людини

Вірусом папіломи людини може заразитися не лише жінка, а й чоловік. ВПЛ може призводити до розвитку низки хвороб, утім, вакцинація проти вірусу може захистити організм.

За даними ВООЗ, майже кожен третій чоловік віком від 15 років інфікований принаймні одним типом генітального ВПЛ, і кожен п’ятий – одним або кількома типами ВПЛ, які мають високий онкогенний ризик.

Які захворювання можуть уразити чоловічий організм внаслідок зараження ВПЛ та як себе убезпечити – розповіли в Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Чи варто чоловікам робити вакцинацію від ВПЛ?

Найчастіше інфікування вірусом папіломи людини стається у віці від 25 до 26 років, що призводить до раку статевого члена, ротоглотки, а також появи генітальних бородавок. У 90% випадків вакцинація проти ВПЛ може запобігти виникненню цих хвороб, зазначили в держустанові.

"Вакцинація проти вірусу папіломи людини рекомендована хлопчикам віком 9–14 років, до початку статевого життя. Також щеплення від ВПЛ можна зробити хлопцям віком від 15 років після консультації з лікарем", – йдеться в повідомленні.

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Щеплення від вірусу папіломи людини рекомендують робити навіть тоді, коли людина вже інфікована. Оскільки вакцина може захистити організм від тих типів ВПЛ, якими людина ще не заразилася. Водночас вакцина не захистить від типів вірусу, якими людина вже інфікована.

Куди звернутися чоловікові, щоб зробити щеплення?

Вакцинуватися можна за направленням сімейного лікаря або лікаря-уролога, зазначила Дарʼя Шамраєва, лікарка-урологиня, проктологиня, онкохірургиня ДУ "Інститут урології ім. акад. О.Ф. Возіанова НАМН України", експертка GMKA.

За її словами, в Україні зареєстровано декілька вакцин від ВПЛ. Нині їх можна придбати в аптеці.

Найпоширеніші захворювання в чоловіків через інфікування ВПЛ

У Центрі громадського здоров’я зазначили, що найпоширенішими випадками захворювань у чоловіків є:

рак статевого члена;

рак ротоглотки (задньої частини горла, яка охоплює задню частину язика та мигдалини);

рак анального каналу, як і рак ротоглотки, може в иникати й у чоловіків, і в жінок;

генітальні бородавки – доброякісні нарости, одиничні або згруповані, які утворюються на шкірі та слизових оболонках чоловічих або жіночих статевих органів, на стегнах або біля анального отвору.

Люди з ослабленим імунітетом мають вищий ризик розвитку певних видів раку, зауважили в ЦГЗ.Раніше ми писали, що вірус папіломи людини передається статевим шляхом. У більшості людей, які підхопили ВПЛ, інфекція проходить самостійно. Але приблизно у 10% жінок у шийці матки розвивається стійка інфекція з високим ризиком виникнення раку.

Більшість людей, які живуть статевим життям, хоча б раз у житті інфікуються вірусом папіломи людини. Використання презервативів може захистити від вірусу, проте найкращим захистом є вакцинація.