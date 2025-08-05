За останні 10 років ризик померти від отруєння лідокаїном зріс удвічі: вчені пояснили причину

За останні 10 років ризик померти від лідокаїну зріс удвічі

За останнє десятиліття ризик померти від отруєння місцевим анестетиком лідокаїном зріс удвічі. При цьому частота виникнення побічних ефектів схожих препаратів навпаки зменшилася.

Таких висновків дійшли вчені у дослідженні, опублікованому в науковому журналі BMJ Regional Anesthesia & Pain Medicine, пише Medscape.

Місцеві анестетики мають вирішальне значення для знеболювання під час дрібних хірургічних втручань. Проте якщо їх неправильно застосовувати, вони можуть спричинити виникнення системної токсичності.

У рамках дослідження вчені проаналізували дані про отруєння від Американської асоціації центрів контролю за отруєннями за період з 1983 по 2022 рік.

З 2001 по 2022 рік 0,11% випадків отруєння лідокаїном призвели до смерті, а 0,012% – сталися через інші препарати.

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Ризик смерті від лідокаїну з 2011 по 2022 рік збільшився більш ніж удвічі у порівнянні з попереднім десятиліттям.

З 2016 по 2021 рік кількість повідомлень про отруєння лідокаїном зросла на понад 50%, а іншими речовинами – зменшилася на 50%.

Дослідники також вивчили 59 смертей, які сталися з 1985 по 2022 рік через отруєння місцевими анестетиками. Виявилося, що лідокаїн використовували у 82% випадків у період з 2011 по 2022 рік.

Майже всі летальні випадки були пов'язані з високими дозами препарату. Одна з них становила 48 тисячі міліграмів. Водночас рекомендована максимальна загальна доза не має перевищувати 500 міліграмів.

"Ці висновки підкреслюють необхідність посилення адміністративного контролю за використанням лідокаїну, підвищення обізнаності про ризики високих доз і вдосконалення стратегій запобігання та лікування тяжкої токсичності, спричиненої ним", – зазначили дослідники.

Нагадаємо, торік у Харкові в кабінеті косметологині померла жінка, яка прийшла на процедуру догляду за тілом. Фахівчиня ввела їй дозу лідокаїну, яка у 15 разів перевищувала потрібну.