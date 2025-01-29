МОЗ: кількість хворих на грип та COVID-19 зросла на понад 13%

У період з 20 по 26 січня на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли понад 120 тисяч українців

У період з 20 по 26 січня на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), грип та COVID-19 захворіло понад 120 тисяч осіб, з них майже 68 тисяч – діти віком до 17 років.

За цей тиждень медичної допомоги у лікарнях країни потребували 3 500 людей, значна частина з госпіталізованих – діти. Також було зареєстровано вісім летальних випадків, а саме: п’ять – внаслідок ускладнень грипу й три – через ускладнення COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

У Тернопільській та Чернівецькій областях спостерігається незначне перевищення епідемічного порогу, натомість в інших регіонах показники залишаються в межах сезонної норми. Грип поширюється у 22 регіонах країни.

"У разі захворювання обов’язково зверніться до лікаря та не вдавайтеся до самолікування. Найдієвіша профілактика – щеплення проти грипу, його можна робити протягом усього епідсезону", – нагадують медики у повідомленні.

Зазначимо, що у період з 30 вересня 2024 року по 26 січня 2025 року на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло близько двох мільйонів людей. Зафіксовано 81 летальний випадок. Семеро хворих померло внаслідок грипу, сімдесят чотири особи – через COVID-19.

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Анастасія Боднар, УП. Життя