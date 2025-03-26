МОЗ: В Україні одночасно циркулює три типи вірусів грипу, за тиждень померло 19 людей

За минулий тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 занедужала понад 201 тисяча людей, із них 108 тисяч – діти.

З 17 по 23 березня до лікарень потрапило понад 6 тисяч людей, із них понад 3,5 тисячі – діти віком до 17 років, повідомляють у Міністерстві охорони здоровʼя.

Зареєстровано 4 летальні випадки внаслідок ускладнень COVID-19 та 19 смертей внаслідок грипу. За даними медиків, померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу та COVID-19.

"Порівнюючи з сезоном 2023-2024 років, ми зараз перевищили кількість зареєстрованих випадків ГРВІ і COVID-19, і минулого року не було так багато грипу, як цього сезону. Особливістю цього сезону є велика кількість хворих на грип і практично паралельна циркуляція трьох вірусів грипу: двох вірусів типу А і одного типу В. На превеликий жаль, є смертельні випадки", – сказав інфекціоніст Федір Лапій в етері телемарафону.

Захворюваність на ГРВІ зумовлена циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни.

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Наразі перевищення епідпорогу середнього рівня зареєстровано у 10 областях: Волинській, Житомирській, Львівській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій.

Ще у 5 областях (Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській, Сумській та Чернігівській) зареєстровано низький рівень.

"В інших областях України та місті Києві ситуація з епідемічної активності стабільна, спостерігається передепідемічний рівень. У порівнянні з минулим епідсезоном захворюваність на 9,4% нижча", – кажуть у МОЗ.

Від початку епідсезону з 30 вересня 2024 року по 23 березня 2025 року, на ГРВІ перехворіло понад 3,7 мільйона осіб, що на 4,9% менше аналогічного періоду сезону 2023-2024 років.