В Україні затвердили нові стандарти освіти для підготовки фахівців з реабілітації

В Україні затвердили нові стандарти освіти для підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 227 "Терапія та реабілітація".

Освіту за цією спеціальністю здобувають фізичні терапевти та ерготерапевти.

Про головні зміни розповіли у Міністерстві охорони здоров'я України.

Відтепер профільні дисципліни мають викладати лише фахівці відповідних професій.

"Це підвищить рівень професійної підготовки для майбутніх фахівців, бо тепер лише фізичний терапевт зможе вчити фізичного терапевта, лише ерготерапевт – вчити ерготерапевта", – кажуть у МОЗ.

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Вперше в Україні на рівні стандарту визначили вимоги до освітньої програми для магістра з терапії мови й мовлення. Стандарт розробили з залученням іноземних фахівців, перший вступ планується у 2025 році.

Також фахівці актуалізували вимоги до обов’язкових компетентностей, результатів навчання та викладацького складу.

Зрештою, вперше в Україні затвердили стандарт магістра з протезування-ортезування.

Вимоги до українських фахівців були створені після аналізу закордонних навчальних систем у співпраці МОЗ та МОН в рамках ініціативи Реабілітація травм війни.