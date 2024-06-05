Під час менструації у жінок покращуються когнітивні здібності – дослідження

Жінки роблять менше помилок і мають кращі когнітивні здібності під час менструації, хоч у цей час і почуваються гірше, ніж у будь-який інший період менструального циклу.

Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованого в журналі Neuropsychologia, пише The Guardian.

У дослідженні взяла участь 241 особа. Серед них були як чоловіки, так і жінки. Учасники проходили тести на реакцію, увагу та інші когнітивні здібності, а також записували свої настрої та симптоми.

Додатки для відстеження циклу допомагали визначити, в якій фазі менструального циклу перебували учасниці під час тестування.

Різниці в реакції та точності між чоловіками та жінками не виявили. Утім, результати жінок із менструацією та без відрізнялися.

Так, жінки, які мали менструацію, показували кращі результати в тестах на реакцію, точність та уважність до деталей, ніж ті, в кого був інший період циклу. Вони робили менше помилок і мали кращу реакцію.

При цьому вони почувалися гірше за інших і вважали, що це негативно впливає на їхні показники.

"Це ставить під сумнів те, що жінки і, можливо, суспільство в цілому думають про свої можливості в цей період циклу", – зазначила головна авторка дослідження Фламінія Ронка.

Вона каже, що ці результати можуть змінити підхід до оцінки результатів спортсменок.

"Ми сподіваємося, що це стане основою для розмов між тренерами та спортсменками про їхні можливості та результати," – сказала вона.

Доктор Меган Лоурі додала, що це дослідження допоможе жінкам краще розуміти, як їхній організм змінюється протягом місяця, і адаптуватися до цих змін.

Автори дослідження сподіваються, що ці результати стимулюватимуть подальше вивчення цього аспекту спортивної медицини і допоможуть покращити розуміння того, як менструальний цикл впливає на когнітивні здібності та спортивні результати жінок.

Раніше ми розповідали, які зміни відбуваються у мозку жінки під час менструації.