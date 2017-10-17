"Життя, як у Польщі". Як оновлюється громада на Харківщині

"Хочемо, щоб у селі вирувало життя, як у Польщі", – так вирішили активісти селища міського типу Нова Водолага, що на Харківщині.

У середині грудня 2016 року вони вирушили до Польші подивитися, як живуть тамтешні місцеві громади, а вже за місяць п’ять селищних голів разом створили нову Нововодолажську територіальну громаду.

Наразі громада включає в себе 23 населених пункти разом з районним центром Новою Водолагою. Всього тут проживає 19 тисяч чоловік.

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Тут відкрили сільську амбулаторію, ремонтують будинок культури і дитсадок, з’являються нові спортивні майданчики, машини швидкої допомоги і пам’ятні відзнаки в центрі міста.

Чому ж нововодолажці навчилися в Польші та як вони це адаптують у себе, вони розповіли "Українській правді. Життя".

КОНФЛІКТ СТАРОГО І НОВОГО

По різні боки центральної площі Нової Водолаги знаходяться дві головні адміністративні будівлі: зліва районна рада, а справа – рада об’єднаної територіальної громади.

Дві адміністративні структури ще подекуди не можуть розібратися, де закінчуються повноваження однієї, і починаються повноваження іншої.

І цей конфлікт старого і нового відчувається в Новій Водолазі досить виразно.

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Навіть пам’ятні знаки, присвячені героям минулого з різного боку алеї різні – зі сторони райради – це алея героїв Нової Водолаги, прикрашена орденом радянської зірки; зі сторони об’єднаної громади – жовто-блакитні прапори, і висічений у камені Акт проголошення Незалежності України.

Зі сторони райради – алея героїв Нової Водолаги, прикрашена орденом радянської зірки

Зі сторони об’єднаної громади – жовто-блакитні прапори, і висічений у камені Акт проголошення Незалежності України

На задньому дворі будинку громад, що символічно, лежить серед будматеріалів повалений в ході декомунізації монумент Леніну.

Складається відчуття двох Нових Водолаг – радянської, звичної та іншої, нової, яка поки що знаходиться в стадії постійного ремонту.

На задньому дворі будинку громад лежить повалений Ленін

За словами голови об’єднаної територіальної громади Олександра Єсіна, в багатьох селах 25 років нічого як слід не ремонтувалося, не був налагоджений вивіз сміття.

Зараз все змінюється.

Реформа децентралізації дає мешканцям надію на те, що ці проблеми будуть швидко вирішені, і що найголовніше – долучає самих мешканців до повсякденного життя громади.

Наприклад, в Старій Водолазі була побита дорога біля школи, яку п’ять років не могли відремонтувати, тому що не виділялися кошти.

Люди зверталися в різні інстанції, але справа не рухалася з мертвого місця. Після об’єднання, зусиллями громади, дорогу відремонтували за лічені дні.

Голова об’єднаної територіальної громади Олександр Єсін

Другий приклад – село Сосонівка. Двадцять п’ять років в цьому селі не опалювався будинок культури.

Сьогодні в приміщеннях котелень проходять капітальні ремонти. До початку опалювального сезону всі котельні відремонтують і у всіх будинках культури з’явиться тепло.

Раніше будинок культури в Сосонівці міг повноцінно працювати тільки влітку, чи навесні, коли потепліє. Тепер він прийматиме діточок круглий рік.

З початком процесу об’єднання, почалися ремонти і в дитячих садках. Наприклад, у "Казці", розташованій у самому центрі Нової Водолаги, на дворі споруджений новий дитячий майданчик, але всередині ще є над чим працювати.

У "Казці", розташованій у самому центрі Нової Водолаги, на дворі споруджений новий дитячий майданчик

Ірина Алієва, завідувач "Казки", показує нам старі, ще радянські шафки для одягу і маленькі дерев’яні ослінчики для діточок. Вони чистенькі, але неозброєним оком видно, що їм кілька десятків років.

Є у садочку ще старі радянські шафки для одягу і маленькі дерев’яні столи та ослінчики

"Подивіться, це ж антикваріат! Ще матусі цих діточок на цих стільчиках сиділи, коли були маленькі", – показує нам приміщення старих дитячих груп директорка.

Ми крокуємо далі, і опиняємося у групах з новими меблями і новими шафками. І знову це відчуття двох Водолаг, кордон між якими проходить буквально в межах одного дитсадка.

"Тут усе нове. До кінця року плануємо повністю обновити всі меблі", – розповідає Ірина Алієва.

У деяких групах вже є нові меблі та нові шафки

До кінця року тут планують повністю обновити всі меблі

Дивлячись на те, як швидко оновлюється Нова Водолага боїшся, що за пару років можеш її не впізнати.

Кошти на це будуть. З 1 січня 2018 року не буде більше фінансової залежності від району чи області, яка довгі роки стримувала розвиток сіл – Нововодолажська громада переходить на прямі взаємовідносини с державним бюджетом.

Вже зараз нововодолажці підрахували, що якщо раніше їхній бюджет складав приблизно 32 млн грн на рік, то в 2018 році жителі громади, планують вийти на 200 млн грн власного доходу.

Доходи громади забезпечать передусім великі підприємства, які працюють на її території. Тепер значна частина податків, що сплачуються до державного бюджету, будуть залишатися в громаді.

Наприклад, в районі працює Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат, який добуває кварцевий пісок й експортує його в 11 країн Європи.

Кварцевий кар'єр у районі Нової Водолаги. Фото Мандри України

Працює також Нововодолажський абразивний завод – спільне україно-італійське підприємство, створене в 2012 році. Завод на сьогодні займає 83% ринку України з виробництва аброзильних дисків. На підприємстві – 6 ліній.

Зараз багато говориться про те, що в регіонах немає роботи, але тут навіть не вистачає місцевих робочих рук, і це незважаючи на достойну зарплатню і повний соцпакет. Тому службові автобуси возять сюди робітників з сусідніх громад, наприклад з Мерефянської.

Не всі знають, наприклад, що в Нововодолажському районі виробляють відомі майонези "Жирнов", "Мак Май", "Провансаль", що продаються по всій Україні і за її межами.

В регіоні багато агрофірм і сільськогосподарських підприємств. Потужний промисловий потенціал регіону, без сумнівів, не залишить громаду без бюджету.

ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД

Після об’єднання громада почала вирішувати питання, на які 25 років ніхто не звертав уваги.

Наприклад, всі шість будинків культури у селах громади почали ремонтувати, підключають опалення.

"Замовлені всі документи і до початку опалювального сезону з’являться нові сучасні котельні, будинки культури почнуть опалюватися.

По урядовій програмі ми повністю змінюємо всі вікна на енергозберігаючі", – розповідає голова ОТГ.

На це нововодолажців надихнуло те, як працюють у Польші сільські будинки культури, так звані "народні доми".

Очільники дитсадка "Казка" та голова об’єднаної територіальної громади Олександр Єсін

В українських селах будинки культури функціонують зазвичай за інерцією, так само, як працювали ще в радянські часи.

Будинок культури в селі може цілий день стояти пусткою. В ньому сидить завідуюча, відпрацьовує робочі години, збирає якусь статистику, щоб відправляти звіти у різні департаменти, а люди не дуже-то й заходять у єдиний сільський культурний заклад.

У Польщі все інакше.

"Там будинок культури – це дійсно "народний дім, що об’єднує мешканців, – розповідає Олександр Єсін, – різні гуртки працюють до пізнього вечора.

Тут дівчата займаються з хореографом, там пишуть диктант з польської мови.

Завідуюча польського будинку культури розповіла нам, що в неї немає жодного дня, щоб народний дім був пустим".

Там навіть можна відсвяткувати день народження – працює кухня і люди мають змогу безкоштовно провести сімейне свято у громадському закладі, головне, щоб потім прибрали за собою.

У будинку культури завжди якісний wi-fi, всі гуртки безкоштовні для місцевих мешканців і оплачуються з бюджету громади.

На таке сільське життя в громаді орієнтуються і нововодолажці.

Завідуюча будинку культури в Новоселівці Лідія Ярошенко

"У нашій громаді теж працюють безкоштовні дитячі гуртки, є дві власні дитячі футбольні команди. Але мені хочеться, щоб зажили ці будинки так, як живуть вони у Польщі, – розповідає Олександр.

"Багато тут залежить від кадрового потенціалу. Якщо завідуюча горить і кипить, то з нею хочеться працювати. Для того, щоб вони загорілися, ми і з’їздили в Польщу", – пояснює він.

Завідуюча будинку культури в Новоселівці Лідія Ярошенко горить по-справжньому. Вона їздила в Польщу серед делегації активістів місцевої громади і каже, що тепер не заспокоїться, аж поки її будинок культури не стане кращим і показовим в районі.

Взагалі, будинок культури в Новоселівці – яскрава ілюстрація тієї "нової" Нової Водолаги, що ремонтується. До установи ведуть високі сходи, що немов символізують – шлях до культури непростий, але пройти його варто. Лідія Ярошенко зустрічає нас на цих сходах, нагорі.

До установи ведуть високі сходи, що немов символізують – шлях до культури непростий, але пройти його варто

Зараз в середині гармидер, будматеріали, складені стільці: ремонтується дах, каналізація, проводиться внутрішнє оздоблення приміщення.

"До кінця року закінчимо ремонт. Тут буде новий розклад занять, он там повісимо дошку з фотографіями діточок, які стали переможцями у конкурсах. Відкриємо новий вокальний гурток", – розповідає Лідія Ярошенко і посміхається.

Не дивлячись на ремонт, у будинку культури працює бібліотека. Тут багато дитячої і масової літератури, в основному російською мовою, – на очі трапляються передусім жіночі романи і детективно-кримінальна проза.

Але завідувач бібліотеки Надія Мерінкова сподівається на те, що скоро прийдуть нові надходження сучасної україномовної літератури.

"Хочемо, звичайно, більше сучасних українських книжок, цікавих молоді і дітям", – каже Мерінкова, і сподівається, що з початком децентралізації книжковий фонд бібліотеки наповниться новою якісною науковою і художньою літературою.

Завідувач бібліотеки Надія Мерінкова сподівається на те, що скоро прийдуть нові надходження сучасної україномовної літератури

А от амбулаторія у Новоселівці вже повністю відремонтована. Тут працює денний стаціонар на шість місць, є фізкабінет, електрокардіограф, шафа для забору крові, аналізатор, стоматологічний кабінет.

Амбулаторія обслуговує 4 тисячі людей. Всі аналізи для жителів громади безкоштовні.

Як розповідає завідувач амбулаторії Марина Головаш, багато пацієнтів буває зранку по буднях.

"Багато пенсіонерів, оглядаємо, міряємо тиск. Є ось бачите і молодь", – показує Марина Головаш на молоду дівчину, яка, здається, простудилася.

Друга така амбулаторія облаштовується зараз у селі Знаменка. А у Новій Водолазі працює велика районна лікарня.

Для місцевих потреб громада вже закупила закупила чотири нові машини швидкої допомоги.

Для місцевих потреб громада вже закупила закупила чотири нові машини швидкої допомоги

ПЕРШЕ ПИТАННЯ

Для відновлення села потрібні чималі кошти, і завдяки реформі децентралізації гроші у деяких місцевих громад вже є, а в інших скоро будуть.

Показники бюджетів перших 159 об’єднаних територіальних громад, що утворилися в Україні в 2016 році, вже виросли в півтора-два рази.

А з врахуванням медичної та освітньої субвенції, а також субвенції на розвиток інфраструктури, власні доходи громад подекуди виросли в 5-7 разів, розповідає керівник Харківського регіонального Центру розвитку місцевого самоврядування Діана Барінова, яка вже більше двох років допомагає місцевим громадам Харківської області об’єднуватися за підтримки європейських урядових програм.

Центр, який вона очолює, зокрема, організовував поїздки активістів громад до Польщі.

Власні доходи громад подекуди виросли в 5-7 разів. Нова Володага навіть закупила машини нові

За її словами, чималу частку нових надходжень складає податок на доходи фізичних осіб, 60% з якого поступає громаді, податок на землю, нерухомість, транспорт (100% йде громаді), екологічний податок (25% відходить громаді), податок з прибутку підприємств і фінансових установ комунальної форми власності (100% залишається в громаді), податок на акциз (5%) і т.д.

Реформа дає громадам реальні гроші, які раніше йшли до району і поверталися лише згодом і частково у вигляді субвенцій.

Зараз мешканці громади самі будуть вирішувати на яких напрямках, операційних цілях та пріоритетах зосередити свої зусилля.

Щоб громада почала для себе заробляти гроші, розповідає Діана Баринова, планується провести аналіз та анкетування місцевих мешканців.

Амбулаторія Нової Володаги обслуговує 4 тисячі людей. Всі аналізи для жителів громади безкоштовні

За її словами, часто буває так, що думка керівника і місцевих мешканців не збігається.

Анкетування в громадах показують, що ті пріоритети, які районні керівники вважали головними, для жителів громад часто є другорядними і навпаки.

"Я аналізувала документи різних громад і перше питання, яке люди ставлять – це те, що місцева влада їх не чує.

Це означає, що погано налагоджена комунікація людей і громади, але це дуже легко виправити", – розповідає Діана Баринова.

СІЛЬСЬКІ АВТОБУСИ

Жителів Нової Водолаги, за словами голови об’єднаної територіальної громади, турбує, наприклад, питання якості доріг та доїзду до райцентру.

Раніше тут, ще до об’єднання, щороку робили капітальний ремонт однієї з доріг, а інші – підтримували поточним ремонтом.

В минулому ж році змогли вперше зробити ремонт другорядних квартальних вулиць.

"Відремонтували шість таких доріг. Оце люди побачили", – розповідає Олександр Єсін.

Нова Водолага відрізняється ще й тим, що першою з українських громад започаткувала проект безкоштовних автобусів "Соціальна турбота". Для малозабезпечених верств населення курсують два спеціальні автобуси.

Нова Водолага відрізняється ще й тим, що першою з українських громад започаткувала проект безкоштовних автобусів "Соціальна турбота"

Проект започаткували ще у 2013 році. Спочатку купили один автобус, наступного року – ще один, і зараз в громаді думають розширити проект.

"Стартували з того, що зробили цей маршрут для людей похилого віку, інвалідів та пільговиків.

Потім побачили, що треба довозити дітей до шкіл.

А потім побачили, що не настільки в нас забезпечені медичні працівники і вчителі, щоб їздити на роботу на оплачуваному транспорті, добавили і їм цю пільгу", – розповідає Олександр Єсін.

Дійшло до того, що на автобуси "Соціальна турбота" почалися скарги від приватних перевізників, – мовляв, забирають пасажирів.

Автобуси облаштували відео регістраторами, щоб ні в кого не було сумнівів в тому, що водії не беруть гроші.

Іноді автобуси доводиться знімати з маршрутів, щоб перевезти, наприклад, дитячу футбольну команду.

В червні 12-річні футболісти завоювали 1 місце на змаганнях у Чорноморську. Але розслаблятися не можна, тому що вже підростає і дихає в потилицю нова зміна. В липні вже футбольна команда шестиліток зайняла третє місце на змаганнях у тому ж місті.

Так що возити є кого - головне, щоб автобусів вистачало. В громаді обіцяють – наступного року кількість соціальних автобусів буде збільшена.

Що ж, будемо сподіватися, що прямі взаємовідносини з державним бюджетом цьому посприяють.

Андрій Войницький, Український кризовий медіа-центр, Програма DOBRE