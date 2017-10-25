Сміття можна перетворити на гроші і квіти. Досвід громади Іллінців

На територію заїжджає вантажівка-самоскид, зупиняється біля одного з павільйонів і гучно висипає вантаж – різнокольорові пластикові пляшки. Працівники жваво відсортовують їх за кольорами.

Після цього запускається прес і гора пластикового сміття легко перетворюється на невеликі, компактні брикети, вагою близько 20 кілограмів кожен.

Вантажівка-самоскид та її різнокольоровий вантаж

Прес коштує 20 тисяч гривень

Так працює комунальне підприємство "Добробут" Іллінецької міськради, що на Вінниччині, де навчилися акумулювати гроші зі сміття в інтересах громади.

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Іллінці – невеличке затишне місто, розташоване за 65 кілометрів від Вінниці з населенням дванадцять із половиною тисяч осіб.

У середині 18 століття місто отримало Магдебурзьке право. За радянських часів Іллінці стали селищем міського типу, а сьогодні це об’єднана територіальна громада, яка має у своєму складі місто Іллінці та ще 12 навколишніх сіл.

Іллінецька районна рада

"Нас окрилила ідея децентралізації місцевого самоврядування, ми побачили досвід в Тернополі та на Хмельниччині. І це нам імпонувало.

Впродовж трьох місяців ми зробили ті кроки, які інші роблять за рік", – розповідає міський голова Іллінців Володимир Ящук.

Міський голова зізнається, що на початку були побоювання. "Але ми просто брали і робили, і сьогодні ми задоволені", – говорить міський голова.

Дійсно, в Іллінцях не відчувається ефекту занедбаності міського простору, а місцеві мешканці, як і представники місцевої влади, у спілкуванні випромінюють оптимізм та налаштовані на подальший розвиток громади.

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В Іллінцях не відчувається ефекту занедбаності міського простору,

а місцеві мешканці у спілкуванні випромінюють оптимізм

Від самого початку об'єднання влада Іллінців зробила ставку на проектну діяльність.

Міськрада затвердила проект оновлення парку сміттєвозів, проект "Європейська площа" з оновлення центральної площі міста, проект "Сонячний тариф" та інші.

Також в місті затвердили програму роздільного збору твердих побутових відходів, що передбачає відокремлення від загальної маси сміття пластикової ПЕТ-пляшки і пластмаси.

Для цього, окрім звичайних контейнерів для сміття, міська влада закупила близько 150 спеціальних, решітчатих, призначених для збору пластику.

Міська влада закупила близько 150 спеціальних, решітчатих, призначених для збору пластику

Цікаво, що при цьому прес для сміття, який коштує близько 20 тисяч гривень, місто не купувало за власні кошти.

За словами колишнього керівника КП "Добробут", а нині заступника міського голови Іллінців Олексія Сігнаєвського, це устаткування вдалося отримати в оренду всього за 1 гривню на місяць від підприємства, що закуповує вторсировину – ТОВ "Гарна пляшка".

Загалом вартість впровадження проекту обійшлося місту у 200 тисяч гривень при бюджеті об’єднаної громади у 68,9 мільйонів гривень (до об’єднання – 18 мільйонів гривень).

Зараз місто продає підприємству-переробнику пластик за ціною 7,5 гривень за кілограм. До прикладу, в липні місто здало закупівельнику пет-пляшки на 17,7 тисяч гривень.

Зараз місто продає підприємству-переробнику пластик за ціною 7,5 гривень за кілограм

Місцевий активіст, екс-депутат Іллінецької міськради Максим Задорожний зізнається, що рекламували роздільний збір сміття не дуже активно: на місто 20-тисячним населенням було розповсюджено лише 8 агітаційних плакатів та 1000 інформаційних листівок.

Однак мешканці активно включилися у процес сортування відходів, адже зрозуміли безпосередній зв’язок між сортуванням сміття і озелененням міста, – дохід від реалізації вторинного пластику спрямовується на фінансування тепличного господарства, яке вирощує саджанці квітів.

У цьому місті існує безпосередній зв’язок між сортуванням сміття і озелененням міста

Дохід від реалізації вторинного пластику спрямовується на фінансування

тепличного господарства, яке вирощує саджанці квітів

"Якщо раніше місто закуповувало саджанці у постачальників за ринковою ціною, то після запуску власної теплиці вартість квіткового саджанця вдалося знизити для міста у кілька разів", – говорить завідувачка тепличного господарства пані Валентина.

За її словами, тут вирощують понад п’ятдесят видів квітів. А скоро буде ще більше – незабаром має розпочатися будівництво ще однієї теплиці на даху гаражного комплексу КП.

Найближчим часом також будуть налагоджувати виробництво і реалізацію квіткового насіння, що має приносити додатковий дохід господарству.

Завідувачка тепличного господарства пані Валентина

Найближчим часом також будуть налагоджувати виробництво і реалізацію квіткового насіння

Маючи успішний досвід вирішення проблем сміття, Іллінці розробили проектно-кошторисну документацію на будівництво великої сміттєсортувальної лінії.

Загальна вартість будівництва обійдеться у 10 мільйонів гривень. Фінансування буде здійснюватися за рахунок коштів Вінницького облбюджету.

Створення такого підприємства фактично з нуля – це додаткові 20 робочих місць та податкові надходження до міського бюджету.

Розрахунковий обсяг сортування становитиме 120 кубічних метрів твердих побутових відходів на добу. Це в кілька разів більше, аніж потреба Іллінецької ОТГ. Тому влада Іддінці планують приймати на сортування сміття ще і з сусідніх ОТГ.

Тут будуть відсортовувати більше 20-и видів вторинних матеріалів – різні сорти пластику, скла, паперу, картону та металу.

Денис Бігунов, рух "Сильні громади", спеціально для УП.Життя

Стаття підготована в рамках проекту "Ефективне місто", який здійснюється рухом "Сильні громади" ГО "Центр UA" спільно із ГО "Студена" за підтримки UCBI – Українська ініціатива зміцнення громадської довіри.

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