"Історія – ключ до прогресу": як український підліток створює інноваційну освітню гру

Олексію Александровичу із Запоріжжя 17 років, хлопець закінчив 11 клас. Він – активний, комунікабельний, натхненний реалізацією своїх ідей.

Олексій працює над розробкою інноваційної настільної історичної гри, яка зможе зробити процес вивчення історії цікавим та захопливим, замість заучування прізвищ у дат.

Хлопець – представник спільноти GoGlobal "Покоління Перемоги" – нового покоління українців, яке з початку повномасштабного вторгнення не тільки не зламалося, а навпаки – почало активно ініціювати та втілювати соціально важливі проєкти для своїх громад та всієї країни.

Його історія – це приклад, як молодь може змінювати країну вже сьогодні. Підтримайте Олексія з його проєктом, а також – інших представників "Покоління Перемоги" своїми донатами.

Настільна гра замість підручника

Півтора року тому під час звичайного уроку історії в Олексія з'явилася думка, що вивчення історії може бути цікавішим і продуктивнішим.

Замість зубріння дат та прізвищ юнак запропонував кардинально інший підхід – створення настільної рольової гри на основі певного історичного періоду. Учасники отримують картки, які стосуються різних періодів: Великого князівства Литовського, Королівства Польського, Козацької доби чи Золотої Орди, а також конкретних історичних особистостей.

"Ключова особливість гри – це поєднання реальних історичних подій з альтернативними сценаріями. Гравці мають проаналізувати справжню історію і самі прорахувати альтернативні варіанти розвитку. По суті, вони самі пишуть альтернативну історію, але зробити це неможливо, не знаючи справжньої", – пояснює концепцію Олексій.

Наприклад, пояснює хлопець, якщо в грі йдеться про підписання Кревської унії та її наслідки, то гравці можуть обрати альтернативний шлях: не підписувати унію, а потім аналізувати, які це мало б наслідки для подальшого розвитку історії.

"Історія – це про аналіз, а не конкретні дати. Про висновки та натхнення, яке можна взяти з історії. Але, на жаль, нам її подають як перелік дат і подій. І все, що ми можемо винести з цього предмета – прізвища, терміни і більше нічого", – пояснює свою мотивацію Олексій.

Олексій: "Історія – це про аналіз, а не конкретні дати"

Від скептицизму до підтримки

Спочатку ідея Олексія не отримала активної підтримки. Він звернувся до трьох шкільних учителів історії, двоє з яких відреагували скептично. На їхню думку, у форматі альтернативної історії вивчати нічого не можна, це, мовляв, тільки збиватиме учнів з пантелику.

Але одна вчителька зацікавилась і навіть порадила консультанта для розвитку ідеї. З того часу хлопець намагався усіляко розвинути свій проєкт, знайти підтримку для нього.

Коли технології оживляють минуле

Поворотним моментом у житті хлопця стала участь у Dive in ESTEAM – технологічному кемпі для старшокласників з прикордонних, прифронтових та деокупованих громад, який організувала фундація GoGlobal. Саме там юнак познайомився з активною молоддю, яка мислила в тому ж напрямку – як поєднати сучасні технології з культурою та історією.

Прикладом такого поєднання став віртуальний музей, який одна з українських ІТ-компаній реалізувала під час кемпу, а учасники долучилися до втілення ідеї.

"Ми виступили як моделі. Нас усіх сфотографували і за допомогою штучного інтелекту обробили наші фото так, що ми були намальовані у стилі деколонізованих художників. Я був зображений у стилі Айвазовського. Потім з цих фото і створили віртуальний музей. Це показало, як можуть поєднуватися сучасні технології та історичний контекст", – пояснює Олексій.

Команда за одну ніч

Наступного разу доля усміхнулася Олексію несподівано. Одного дня, вже після повернення з кемпу, мама зайшла до його кімнати і повідомила, що знайшла можливість подати заявку на UPSHIFT – глобальну програму Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Програма надає можливість молоді пройти тренінг, отримати менторську підтримку та ресурси, щоб створити власні суспільно важливі проєкти. Дедлайн закінчувався опівночі – у хлопця було менш як годину.

"Я швидко прописав ідею проєкту – що треба змінювати систему освіти стосовно історії. Потрібна була команда з чотирьох людей. Цих людей я набрав без їхнього відома – вони дізналися, що беруть участь у проєкті тільки наступного дня", – сміється Олексій.

На щастя, друзі підтримали ініціативу, і команда, яка отримала назву Hist-Makers, пройшла до буткемпу – інтенсивної чотириденної програми для розробки проєктів. Там вони детально опрацювали концепцію гри та запланували два великі заходи для її презентації та тестування.

На реалізацію задуманого команда отримала грант на 160 тисяч гривень, що дозволило провести ще один масштабний захід, присвячений українському Різдву. Це була програма з майстер-класами різдвяних ремесел, лекціями про українські традиції, ярмарком та конкурсами. Навіть запросили вертеп.

"Ми не можемо творити нове, не знаючи старого. Щоб творили культуру та історію, треба знати їх витоки. Тому це все відповідало основній ідеї проєкту", – пояснює Олексій логіку заходу.

Розвиток і просування проєкту історичної гри в Олексія поєднується з активним громадським життям. Хлопця запросили взяти участь у TEDx Vilni School Youth, організованому освітньою фундацією GoGlobal.

Він став спікером з темою "Історія – ключ до прогресу", де продемонстрував взаємозв'язок між історією минулого та прогресом майбутнього.

Після успішного виступу Олексія запросили до молодіжної ради "Покоління Перемоги". За результатами внутрішніх виборів він став заступником керівника Департаменту розвитку та проєктів.

Олексій: "Наша мета – довести, що історію можна вивчати через аналіз та розуміння, а не через механічне запам'ятовування"

Наступний рівень: інтеграція в освіту

Зараз Олексій працює над виходом своєї історичної гри на всеукраїнський рівень. Команда Hist-Makers знайшла новий грант для подання освітнього проєкту з перспективою впровадження в систему освіти України.

"Наша мета – довести, що історію можна вивчати через аналіз та розуміння, а не через механічне запам'ятовування. Наша гра показує, що історія – це не просто набір дат і прізвищ, а можливість побачити зміни і натхнення творити ці зміни", – пояснює свою місію Олексій.

Молодь як рушійна сила змін

Плани у Олексія амбітні і практичні водночас. Хлопець планує вступати до Київського національного університету будівництва та архітектури. Свій вибір пояснює просто: "Комусь рано чи пізно доведеться цю країну відбудовувати".

За трохи більше як рік цей 17-річний юнак з Запоріжжя пройшов шлях від ідеї до масштабної реалізації, демонструючи, що покоління перемоги – це не просто красиві слова, а конкретні дії молодих людей, які вже сьогодні будують майбутнє України через освітні інновації.

Пресслужба GoGlobal