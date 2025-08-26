"Вільні бути собою": історія проєкту, що змінює життя молоді з прикордонних територій

16-річна Єлизавета Приходько із Сумщини та 17-річна Марія Нікуліна з Харківщини – випускниці. Вони вже вступили в омріяні київські виші.

Єлизавета – стала студенткою Київської школи економіки (KSE), Марія – Державного торговельно-економічного університету (ДТЕУ).

Але ще під час навчання у школі, коли дівчата жили у прифронтових містах Харківщини та Сумщини, вони створили проєкти для підтримки своїх однолітків. Тих, хто опинилися в подібних до їхніх обставинах.

Також Єлизавета та Марія представляють спільноту GoGlobal "Покоління Перемоги". Це покоління, яке залишається активним та вмотивованим, незважаючи на війну.

З початку повномасштабного вторгнення ця молодь ініціює та втілює соціально важливі проєкти для своїх громад та країни загалом.

Підтримайте проєкт Єлизавети і Марії "Вільні бути собою", спрямований на психологічну підтримку підлітків із прифронтових територій. А також проєкти інших представників "Покоління Перемоги" своїми донатами.

Простір для реалізації ідей

Єлизавета та Марія активно працюють у молодіжній раді "Покоління Перемоги" – дорадчого органу при освітній фундації GoGlobal. Єлизавета очолює департамент розвитку та проєктів, до якого входить і Марія.

Єлизавета Приходько

Рада об'єднує молодь з прифронтових та прикордонних територій України та дає учасникам унікальну можливість реалізовувати найрізноманітніші ідеї: від курсів зі спікерства та ІТ-технологій до книжкових клубів.

"Молодіжна рада – це простір, де ми можемо втілювати свої ідеї в реальність. У нас є свобода в плані створення проєктів, що дає неймовірну можливість для творчості", – пояснює Єлизавета.

Саме в такій атмосфері свободи і бажання бути корисними народилась ідея проєкту психологічного розвантаження для підлітків "Вільні бути собою". Ініціювала його Єлизавета, а згодом підхопила Марія. Для дівчат, які на власному досвіді знають, що таке жити під загрозою, було надзвичайно важливо допомогти іншим підліткам з аналогічною ситуацією.

Назва "Вільні бути собою" народилась не одразу. Початково проєкт називався "Resilient", тобто "Стійкий". Однак, згодом виявилось, що проєктів з такою назвою багато, а вони хотіли вирізнятись.

"Ми довго думали, яку назву взяти. Потім я згадала пісню своєї улюбленої співачки Kola, яка називається "Бути простим". Там якраз співається про свободу, про те, що кожен з нас в ці непрості часи має бути простим. І коли ми зібралися з командою та обговорювали, як це пов'язати з психологією і сенсом, який ми вкладаємо, тоді народилася назва "Вільні бути собою", – згадує Марія.

Спілкування, яке допомагає бути стійким

Проєкт охопив чотири прикордонні громади у Миколаївській області. У ньому взяло участь 50 підлітків. За кожною з громад був закріплений куратор та ментор, кожен з яких раз на тиждень проводив заняття для підлітків. Куратор – офлайн, ментор – онлайн.

"Всього в нас було чотири громади, відповідно – чотири куратори, чотири ментори, чотири команди. Також раз на два тижні відбувались мотиваційні онлайн-зустрічі для всіх учасників. На них ми запрошували гостей з молодіжної ради, які могли висвітлити цікаву тему, попрактикувати своє спікерство", – розповідає Марія.

Кураторами стали учасники проєкту "Ментальний GPS" – вчителі та працівники молодіжних центрів, які вже мали базові знання з психології.

Кожного тижня підлітки розглядали нові теми: стрес та стійкість, емоції та страхи, тайм-менеджмент, мотивація в житті, емоційне вигорання та ресурси для відновлення, прийняття невдач, ризики в житті та рефлексія.

"Ми намагалися підбирати такі теми, щоб максимально розвантажити дітей і додати їм психологічної стійкості. Адже діти живуть на прикордонних територіях, і для них ці моменти дуже важливі", – пояснює Єлизавета.

Особливо зворушливими стали моменти довіри, які виникали під час занять.

"У мене є дівчина з моєї громади, з якою я проводила окремі заняття як ментор. Вона розповідала мені про себе, свою історію життя. Я завжди казала: якщо вам потрібна допомога, якщо хочете щось розповісти – ви завжди можете звертатися", – ділиться Марія.

Відгуки підлітків, які взяли участь у програмі, показали, наскільки проєкт став важливим для них. Оцінюючи свій емоційний стан, багато дітей вказали такі емоції як страх, сум, роздратування, тривога, розгубленість.

Марія Нікуліна

Другий сезон проєкту та особисті плани

Надихнувшись позитивними відгуками, команда планує продовжити проєкт з деякими покращеннями. Передусім думають над тим, як залучати більше вмотивованих учасників.

"Не всі відвідували заняття, особливо онлайн. Тому розглядаємо варіант відбору через мотиваційні відео. Також хочемо пропрацювати деякі теми, зробити їх глибшими та додати більше психологічного контексту. Можливо, запрошувати психологів на окремі лекції", – ділиться думками Єлизавета.

Хоч дівчата вже вступили в університети, громадську діяльність кидати не збираються.

До знайомства з GoGlobal їхні шляхи були різними. Єлизавета ще в 9 класі створила власну молодіжну громадську організацію, ідеєю якої була просвітницька діяльність для вчителів. Марія мала зовсім інші інтереси – до війни вона захоплювалася танцями, повітряною гімнастикою, відвідувала художню школу та грала на музичних інструментах.

"До війни я займалася не громадською діяльністю, а просто тим, що мені подобалося – фізичними активностями, творчістю. А зараз я розумію, що спілкування з людьми і можливість їм допомогти – це для мене дуже важливо", – зізнається Марія.

Для Єлизавети мотивацією стала можливість реалізовувати ідеї:

"Для мене робота – це те, що має драйвити і приносити задоволення. Мені приємно збирати навколо себе людей, придумувати ідеї проєктів. Коли розумієш, що від цього йде користь – це стовідсоткове попадання", – каже дівчина.

Дівчата переконані, що активна діяльність і свідома позиція української молоді – критично важливі для майбутнього України.

"Саме молодь буде відбудовувати, оновлювати, вести країну вперед. Тому молодь є рушійною силою і мати чітку позицію – це дуже важливо", – висловлює свою думку Єлизавета.

"Кожен з нас зараз має можливість змінювати і своє майбутнє, і майбутнє України. І те, що ми зараз маємо можливість вже на щось впливати, вкладати в дітей, які будуть жити в Україні, розвивати нашу державу – це дуже важливо. Адже ніхто, крім нас, через 10 років не зможе зробити те, що нам потрібно", – переконана Марія.

Історія Марії та Єлизавети показує, як молоді люди, самі живучи в складних умовах прифронтових територій, здатні створювати масштабні соціальні проєкти для підтримки своїх однолітків. Як через спільні цілі народжується справжня дружба, і як психологічна підтримка може змінити життя підлітків з прикордонних територій. Їхня активна громадянська позиція сьогодні формує фундамент для майбутнього всієї країни.