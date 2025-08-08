З окупації до лідерства: як 17-річна Віола з Херсона об'єднує молодь з прифронтових територій

Віола Дудукаленко – 17-річна дівчина з Херсона. За її молодими плечима – досвід, який випало пережити не кожному дорослому: дев'ять місяців окупації, переїзд до іншого міста, адаптація до нових умов і, попри все, становлення як лідерки молодіжного руху. Зараз вона голова Молодіжної ради при освітній фундації GoGlobal, учасниця спільноти "Покоління перемоги".

"Покоління Перемоги" – це свідома, активна молодь, яка втілює соціальні проєкти, розуміє їх важливість та вчиться брати на себе відповідальність. Під керівництвом Віоли Молодіжна Рада зуміла втілити чотири важливих проєкти для молоді з різних прифронтових регіонів.

Відкриття нових можливостей

З березня до листопада 2022 року Віола перебувала в окупованому Херсоні. Це були місяці без світла, води, нормального функціонування інфраструктури. Тому після звільнення міста батьки Віоли вирішили виїхати з міста. Сім'я оселилась у Києві.

Поворотним моментом у житті дівчини стало знайомство з освітньою фундацією GoGlobal через кетчап-кемп – програму надолуження освітніх втрат для дітей з прифронтових територій. Про неї Віола дізналась через вчителів у школі.

Спілкуючись з менторами біля вогнища, розповідаючи про свою пристрасть до архітектури та культури, дівчина зацікавила організаторів настільки, що її запросили на відбір до наступної програми – TEDx Vilni School Youth у Львові.

Саме під час цієї зустрічі підлітків, активного спілкування, підготовки своїх промов і виникла ідея створення Молодіжної ради.

"Нам не хотілося прощатися. Ми дуже багато робили разом і мріяли втілювати щось корисне і надалі", – пояснює Віола їхню мотивацію.

На посаду голови Ради було семеро претендентів. Віола зізнається, що вибрала цю позицію свідомо – хотіла отримати саме такий досвід. В результаті під час голосування вона отримала 66% голосів.

Сьогодні Молодіжна рада об'єднує 30 учасників з прифронтових територій. Як голова Ради Віола має трьох заступників, які очолюють три департаменти – навчання та самореалізації, комунікацій та підтримки, розвитку та проєктів.

"Вільні бути собою": психологічна підтримка молоді

За час свого існування – а це трохи більше як пів року – Молодіжна рада створила чотири проєкти, спрямовані на різні аспекти підтримки молоді з прифронтових міст: психологічний, культурний, освітній.

Першим проєктом стала ініціатива "Вільні бути собою", спрямована на психологічне розвантаження підлітків. Проєкт охопив чотири громади Миколаївської області. Для молоді проводили заняття онлайн та офлайн, під час яких вони вивчали певну тему – усвідомлення своїх емоцій, стрес та стійкість, тайм-менеджмент, мотивація, емоційне вигорання та ресурси для відновлення.

"Нам було важливо створити комфортне середовище для молоді, де вони могли б розкритися і дізнатися більше про себе", – пояснює Віола.

ЛІС: культурний простір

Культурний напрям втілився у проєкті ЛІС – "Літературно-читацька інтелігентська спілка". Це постійна ініціатива, яка об'єднує 50 учасників навколо української культури.

"Мені хотілося створити середовище, в якому ми зможемо обговорювати книги, мати культурне ком'юніті. У нас є актори – діти, яким подобається театр. Ми обговорюємо прочитані книги. Тобто, цей проєкт об'єднує людей, які максимально хочуть вкладатися в культурне майбутнє країни", – розповідає Віола.

Щомісяця у клубі відбувається обговорення книг, проводяться літературні вечори. Особливо, пригадує Віола, запам'ятався вечір пам'яті Розстріляного відродження, де учасники змогли поглибити знання про український культурний рух.

Віола зізнається, що в діяльності її мотивує бажання зберегти історію України та створити можливості для розвитку молоді

"Рік за місяць": марафон розвитку

Шеститижневий марафон охопив 60 учасників і був зосереджений навколо розвитку шести ключових софт-скілів та вивченні англійської мови. Кожен тиждень був присвячений окремій навичці, що дозволяло учасникам поступово освоювати нові компетенції.

Ключовою особливістю марафону стали менторські зустрічі, де учасники спілкувалися з досвідченими наставниками. Ментори ділилися практичними знаннями про різні можливості для молоді: як потрапити в той чи інший проєкт, які кроки потрібно зробити для реалізації власних ідей.

Мотиваційний блок марафону очолювала сама Віола як спікерка. Ці зустрічі були спрямовані на підтримку учасників протягом інтенсивного навчального процесу та допомогу у подоланні труднощів.

"За ці 6 тижнів людина мала відкрити для себе нові напрями. Наприклад, почати вести особистий щоденник, більше вивчати англійську мову, спробувати щось, чого вона боялась раніше. У нас була дівчинка, яка хотіла видати свою збірку віршів. Її ментор та я допомагали їй у цьому", – розповідає Віола.

"Точка відновлення": підтримка випускників

Проєкт "Точка відновлення" з'явився як відповідь на гостру потребу одинадцятикласників у психологічній та інформаційній підтримці перед складанням НМТ. Багато з них навчалися дистанційно, не мали стабільного доступу до якісної освіти через окупацію або евакуацію, переживали стрес від постійних обстрілів та невизначеності.

Проєкт поєднував декілька ключових напрямів підтримки. Учасники мали персональних наставників, які допомагали не лише з академічними питаннями, але й з психологічною підготовкою до іспитів.

"Для нас було важливо допомогти молоді, щоб вона могла рухатися далі, не дивлячись на ті обставини, які переживає наша країна, щоб підлітки могли розвиватися. Також ми хотіли показати молоді, що НМТ – це лише етап життя. Якщо навіть ти його не здаєш, у тебе є точки розвитку", – пояснює мотивацію Віола.

Бачення майбутнього

Віола зізнається, що в діяльності її мотивує бажання зберегти історію України та створити можливості для розвитку молоді. Вона бачить важливу роль молодіжних організацій у популяризації культури та виведенні України на міжнародний рівень.

"Активна молодь може зробити популярною будь-яку сферу, до якої вона дотикається, якщо її підтримує громада і держава", – підсумовує дівчина значення молодіжного руху для розвитку суспільства.