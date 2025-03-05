Пішов у контрнаступ і не повернувся. Пам’яті Петра Цурукіна, журналіста, телеведучого, військового
Петро Цурукін – український журналіст, телеведучий, сценарист, редактор, старший солдат 47-ї ОМБр "Маґура".
Петро любив біг на короткі й довгі дистанції, читати цікаві книжки, вболівати за улюблених спортсменів у тенісі та біатлоні, влаштовувати з друзями вечори караоке, допомагати іншим і боротися за справедливість.
Він працював на кастингах шоу "Х-фактор", "Україна має талант", був журналістом, редактором, шеф-редактором і головним сценаристом проєкту "Один за всіх", сценаристом "Топмодель по-українськи", шефредактором на проєкті "Таємниці ДНК", ведучим на телеканалі Kyiv Live.
Ще у 2022 році журналіст доєднався до ЗСУ. У 2023-му пішов у контрнаступ і не повернуся.
Борець за справедливість
Петрик, як його ніжно називають близькі, з’явився на світ 29 червня 1990 року. Ріс допитливим і дуже відповідальним. У шість навчився читати по карті світу, знав прапори багатьох країн, згодом брав участь у шкільних олімпіадах з географії. Любив біг на короткі і довгі дистанції. Мав прекрасне почуття гумору, завжди був на позитиві.
"Хоч він і був на сім років молодшим за мене, проте це ніколи не заважало нам бути друзями. Ми часто ділилися і радісними моментами, і якимись негараздами", – каже сестра Христина Цурукіна.
Ця риса хлопця вплинула і на вибір його професій. Петро вступив у Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, обравши своєю спеціальністю менеджмент. Там минула його юність: хлопець захоплювався КВК, виступав у різних містах із командою FREEDOM.
Свою креативність і творчість згодом вирішив випробувати у столиці на телебаченні – працював на кастингах шоу "Х-фактор", "Україна має талант".
Любив підбадьорювати учасників словами "Ти зможеш! Такі, як ти, не народжуються двічі!". Далі Петро потрапив у проєкт "Один за всіх" на телеканалі "СТБ", де стартував із роботи з глядачами на майданчику. Згодом став журналістом, редактором, шефредактором, а потім і головним сценаристом. Щоб мати відповідну освіту, паралельно закінчив факультет журналістики Національного авіаційного університету.
Петро Цурукін (у центрі внизу) з колегами
Петро часто брав відповідальність за інших – міг не спати ночами, але роботу свою робив завжди якнайкраще. Для нього "Один за всіх" був своєрідною боротьбою за справедливість: він завжди намагався допомогти тим, хто постраждав від насилля, тяжких злочинів. Бо плекав у собі співчуття, чуйність і бажання допомогти усім навколо. Міг забути про себе, але залишити когось без допомоги чи у біді – ніколи.
"Нам часто телефонують на гарячу лінію, просять про допомогу. І ось одного разу кажуть: "У нас є ведмідь, який дістався у спадок, але більше немає сил його годувати". Петро не пошкодував часу, організував перевезення для тварини, домовився з притулком. І він таким був: до кожного прохання про допомогу ставився дуже серйозно. У нього була ціль не просто зняти програму, а й довести справу до кінця, щоб винні отримали покарання", – розповідає друг і колега Ігор Войцішевський.
У відрядженнях Петро заряджав усіх своїм позитивом, хоч часто доводилося працювати з сумними та складними історіями.
"Спільних відряджень у нас було небагато, але попри всю складність роботи, Петро завжди намагався підняти всім настрій, бо мав просто фантастичне вроджене почуття гумору, яке навіть найскладніші ситуації робило прийнятними і змушувало усміхнутися, забути про всі тривоги і страхи", – пригадує близька подруга і колега Марія Шомко.
Петро Цурукін під час зйомок
"Такі, як ти, не народжуються двічі"
У вільний час Петро любив читати книжки, вболівати за улюблених спортсменів у тенісі та біатлоні. Коли перемагала Еліна Світоліна – радості не було меж.
"Одного разу на турнірі він зловив м'ячик з її підписом. Боже, який для нього це був скарб!" – пригадує мама Леся Цурукіна.
Займався бігом на довгі дистанції, брав участь у марафонах – так самодисциплінувався. Друзі ще не встигали прокинутися, а Петро вже, бувало, пробігав по десять кілометрів.
Петро Цурукін під час забігу
"Мене Петро привчив займатися спортом, бігати, доглядати за собою. Ми надсилали одне одному, що їмо на сніданок. Зараз його немає, хочеться подзвонити і сказати: "Пєтя, я себе запустив, що робити?". Хоча коли у нього був поганий настрій, він любив з’їсти щось солодке. Якось у Петра вкрали ноутбук, я заїхав по нього, підвіз до магазину, а він каже: "Все, я йду по торт". Але зранку вставав і знову бігав", – каже Ігор Войцішевський.
До початку повномасштабної війни Петро любив влаштовувати з друзями вечори караоке, де всі співали і танцювали, бо до музики у нього було особливе ставлення. Завжди стежив за всіма етапами "Євробачення", щиро вболівав за представників України.
Він також мав особливо трепетне ставлення до родини і друзів. Якщо комусь була потрібна допомога – приїде хоч о третій ночі, вислухає (навіть на фронті, коли була така можливість). Та й незнайомим людям Петро у підтримці ніколи не відмовляв.
Петро Цурукін з мамою у Трускавці
"Про Петрика можна говорити дуже довго, бо він був надзвичайно багатогранною людиною з неймовірно світлою душею і найкращим у світі другом. Складно вживати слово "був", бо він для мене завжди є. Такі люди не зникають назавжди, навіть тоді, коли їх фізично немає поруч, і я завжди відчуваю його присутність.
Часто думаю, а як би вчинив Петро – і подумки раджуся, бо ми завжди обговорювали все, що нас турбувало, і заборонених тем не існувало. Цій неймовірній людині можна довірити все. І якщо описати Петра однією фразою, то це: "Такі, як ти, не народжуються двічі", – каже Марія Шомко.
"СТБ" у війську
У перші дні повномасштабного вторгнення Петро був у Львові. Тоді у місті панував хаос, адже саме звідси дуже багато людей виїздило за кордон.
"Петро не міг спокійно за цим спостерігати, тож волонтерив на пункті виїзду: роздавав теплі напої, їжу, сортував речі для відправки тим, хто потребує. Було дуже помітно, що страждання інших, як і завжди, він брав глибоко до душі", – ділиться Марія Шомко.
Добре Петрове серце і почуття відповідальності не дозволяли йому залишатися осторонь і захисту України. Тож вирішив, що піде до війська.
Дорогою додому у Трускавець заїхав до Дрогобицького військкомату записатися добровольцем, однак охочих тоді було так багато, що до Петра черга не дійшла. Не здався – поїхав до Києва і почав наполегливо готуватися, поєднуючи це з роботою. Довго тренувався, бігав, посилено займався на курсах підготовки для цивільних, читав відповідну літературу.
У кінці серпня 2022-го Петро подзвонив до мами, і цей діалог став для неї несподіванкою:
– Мамо, можеш мене привітати!
– З чим?
– Мене зарахували до 47-ї окремої механізованої бригади!
– Що ти накоїв!
– Я зробив те, що мав зробити! Ти маєш поважати мій вибір!, – стояв на своєму Петро.
Звістка приголомшила не лише сім’ю, а й друзів.
"Петро завжди після тренувань приходив до мене додому, і я на підсвідомому рівні розумів, до чого він готується. Про своє рішення він зізнався мені вже на останньому етапі відбору в "Маґуру". Я зрозумів, що це його вибір, і підтримував його. Були й ті, хто відмовляв Петра: цим вони тільки псували йому настрій. Петрові не подобалося, що люди, які мали б його у той момент підтримати, відвернулися від нього", – каже Ігор Войцішевський.
Під час підготовки Петро абсолютно випадково познайомився через Instagram із Дмитром Стасішеним, який у той час служив в "Азові".
"Ми знайшли один одного у соцмережах, списалися і почали активно спілкуватися. Дуже швидко зрозуміли, що маємо багато спільного: погляди, інтереси, цінності.
Петро був неймовірно світлою людиною – щирий, цілеспрямований і завжди готовий допомогти. Коли я мав їхати до Києва на діагностику та лікування, він одразу запропонував пожити у своїй квартирі, яка стояла порожня, поки він проходив підготовку на полігоні. Ці кілька днів у його житлі лише підтвердили, якою великодушною людиною був Петро", – розповідає він.
Згодом Дмитро Стасішен вирішив перевестися до "Маґури".
"Він тоді готувався до виконання обов’язків снайпера, хоча я завжди вважав, що йому краще підійшла б роль пресофіцера. Але він прагнув бути в епіцентрі подій, частиною історичного контрнаступу", – пригадує військовий.
Петро Цурукін у війську
На службі Петро виконував важливі завдання у штабі частини, працював із документацією, бо йому надзвичайно довіряли. Їздив на навчання за кордон до Словаччини та Німеччини і щоразу радів новим успіхам, завжди хотів навчитись якнайбільше – вивчав зброю навіть по відео в YouTube. Понад усе хвилювався, щоб не підвести побратимів.
"Гартується моя люба Україна. Гартуюся і я. Щоб перемогти, щоб викорінити все зло з нашої землі! Раз і назавжди! Тому навчаюся, стараюся. Хвилююсь допустити хибу, бо вона може бути фатальною (навіть не для мене) у реальній роботі", – ділився у своєму Instagram Петро.
Став старшим солдатом, стрільцем-снайпером, гранатометником 3-го відділення 2-ї штурмової роти 47-ї ОМБр "Маґура". Радився з близькими, який позивний краще обрати. Серед варіантів був "Редактор", скорочено – "Ред". Але Петро жартував, що він викличе асоціації з комуністичним режимом.
"У результаті Петро вибрав позивний "СТБ" – настільки важливим йому був канал, де пропрацював стільки років, і дорогі люди, з якими він там перетнувся. Адже багато хто з них став справжнім другом, другою родиною", – каже Марія Шомко.
Петро Цурукін у війську
На фронті Петрова турбота – його постійна супутниця в цивільному житті – огортала ближніх зі ще більшою силою. Він проводив численні збори, щоб забезпечити свою бригаду і побратимів необхідним у бою, взявся за гранатомет, щоб трохи полегшити службу побратимам – бо це складно і гучно, а тому, мовляв, краще це зроблю я.
"Я буду там, звідки все почнеться"
Великі надії Петро покладав на контрнаступ. Казав мамі: "Скоро поїдемо у Крим і будемо їсти там херсонські кавуни". Навіть шорти для купання у морі купив. Але не судилося.
Перед початком операції хвилювався, що може щось трапитися, що може не повернутися. Адже на нього чекала надзвичайно відповідальна місія.
"Вони у складі штурмового загону фактично розпочинали контрнаступ на Запорізькому напрямку, там, де противник уже встиг добряче закріпитись і підготуватися. Чого вартує одне лише тотальне замінування територій. Та й агентурну мережу зрадників, які зливали пересування колон техніки ЗСУ, на превеликий жаль, вони також встигли організувати", – каже Марія Шомко.
Петро захоплювався українським степом. Коли був у Вільнянську, обіцяв провести Ігорю екскурсію його рідними краями, де той давно не бував. Знав, де готують смачну піцу, де є класні магазини.
Петро Цурукін у війську
У травні зідзвонився з мамою. "Мамо, все буде добре! Краще, ніж ти думаєш!" – сказав тоді їй.
– Ти не боїшся? – запитував Петра Ігор, коли контрнаступ ось-ось мав початися.
– Ну, боюся, але що? Це ніяк не допомагає. Я буду в голові потягом, який йде до визволення наших земель. Я буду там, звідки все почнеться, – відповів він другові.
7 червня 2023 року Петро привітав Ігоря з річницею весілля, написав рідним і друзям, що всіх дуже любить і здає телефон – вони йшли на завдання. Відтоді у їхніх телефонах тиша.
"Далі почалося дуже тривале очікування, але мені одразу написав побратим і друг Петра Дмитро, що військові зникли – а він саме тоді працював у команді з пошуку. Я не вірив, казав, що такого не може бути. Дмитро надсилав скріншоти військових документів, де було написано, що вони справді зникли. Мені було важко, я не міг нікому зізнатися. Протримався майже місяць", – розповідає Ігор Войцішевський.
Існує кілька версій того, що сталося. За однією з них, колону обстріляли з "Градів" біля Малої Токмачки Запорізької області: військові намагалися відбігти, але росіяни "накрили" їх знову. За іншою – що вони відбігли у бік ворожих окопів і загинули під час бою.
"Дуже мало людей вижило. Ті, хто залишилися живими, кажуть, що там було суцільне пекло. І що їх там чекали", – зазначає Ігор Войцішевський.
За словами Дмитра Стасішена, Петро та його взвод стали одними з перших, хто розпочав звільнення Роботиного.
"Мій наказ із Міноборони про переведення до "Маґури" я отримав 6 червня, саме у день контрнаступу. На наступний день я прибув до Запоріжжя, але Петро вже був на позиціях і здав телефон. А 9 червня я побачив у звіті, що він зник безвісти. Через тиждень командир батальйону повідомив, що Петро загинув, і евакуювати його тіло з поля бою тоді було неможливо. Я дав собі слово: не піду з бригади, поки Петра не буде знайдено та ідентифіковано", – каже він.
Надія у близьких жевріла ще понад дев’ять місяців, поки Петро вважався зниклим безвісти. Пошуки серед полонених теж були безрезультатними.
Поховати Петра рідні змогли аж 23 березня 2024 року, похорон відбувся у рідному Трускавці.
Військовому встановили пам'ятну дошку біля школи №3, в якій він навчався, меморіал на Алеї Героїв.
Встановлення пам’ятної дошки Петрові
Фото Петра на Майдані
Колеги-журналісти подбали про таблицю на стіні біля Михайлівського собору в Києві.
Пам’ятна таблиця
"Такі, як ти, не народжуються двічі", – написано під фото, з якого усміхається Петро.
"Такі, як ти, не народжуються двічі", – кредо, яке він зміг пронести через усе своє життя.
Текст створений у межах проєкту Recвієм – платформи пам’яті журналістів та журналісток, які загинули внаслідок повномасштабної війни росії проти України. Проєкт створений Премією імені Георгія Ґонґадзе та Українським ПЕН у партнерстві з Інститутом Масової Інформації та Національним фондом демократії (NED).