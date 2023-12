Не проспіть! Як переведення годинників впливає на організм і який перехід дається важче

ОНОВЛЕНО 24.03.2022

У ніч на неділю, 27 березня українці переходять на так званий літній час.

О 3 годині стрілки годинника переводяться на одну годину вперед.

Щороку в Україні відбувається дві такі зміни часу – восени та навесні.

Традиційно ця тема супроводжується обговореннями щодо користі чи негативного ефекту від такого процесу.

Як додаткова година, або її нестача, впливає на самопочуття, "Українській правді. Життя" розповіла науковиця, експертка із хронобіології Ольга Маслова.

Наприклад, ми вже пояснювали: