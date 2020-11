Чому ПЛР-тест може не показати COVID-19?

Тести полімеразної ланцюгової реакції наразі вважаються найефективнішим методом виявлення коронавірусної інфекції.

Наразі в Україні проводять близько 40 тисяч ПЛР-тестів на добу, а до кінця року цей показник має вирости до 75 тисяч.

Проте є випадки, коли пацієнти скаржаться на симптоми притаманні коронавірусу, але отримують негативні результати ПЛР-тесту.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді. Життя" розповів, що таке тестування показує правильний результат у 70% випадках.

Міністр охорони Максим Степанов уточнював, що третина тестувань проведених методом-ПЛР може бути хибною через низку причин: "Це пов'язано із забором матеріалу, фізіологічними особливостями організму, з тим, де саме розташовується вірус в той час, коли беруть мазок для діагностики ПЛР".

То які фактори впливають на достовірність ПЛР-тесту, та в яких випадках можна отримати хибний результат?

Відповідь на ці питання в рамках проекту "Запитай Життя" нам допомагали знаходити:

Біжан Шаропов, головний біолог "Українські генетичні технології", один з розробників українських тест-систем;

Олена Лівінська, біологиня, засновниця науково-популярного ресурсу "Мікроб і я".

