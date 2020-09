Як відновити організм після хвороби та надміру ліків?

"Мене залікували антибіотиками. Здоров’я нема зовсім.

Як відновитися?"

Таке питання ми отримали від читача в рамках спецпроєкту "Запитай Життя" і переадресували його лікарю-дієтологу Оксані Скиталінській.

"Якщо цієї осені ваш організм дає збої у вигляді частих застуд, грипу, проблем зі спиною та загострень хвороб органів травлення і супроводжується жменями пігулок з ін’єкціями, варто змінити свій раціон.

Зверніть увагу на продукти, що мають протизапальні, антигіпоксичні, антиоксидантні та пребіотичні властивості, – радить експертка.

Таке харчування допоможе клітинам організму отримувати достатню кількість кисню та необхідних речовин, мобілізувати резерви та ефективно відновити сили".

