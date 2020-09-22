Як відновити організм після хвороби та надміру ліків?

ОНОВЛЕНО 19.11.2021

"Мене залікували антибіотиками. Здоров’я нема зовсім.

Як відновитися?"

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Таке питання ми отримали від читача в рамках спецпроєкту "Запитай Життя" і переадресували його лікарю-дієтологу Оксані Скиталінській.

"Якщо цієї осені ваш організм дає збої у вигляді частих застуд, грипу, проблем зі спиною та загострень хвороб органів травлення і супроводжується жменями пігулок з ін’єкціями, варто змінити свій раціон.

Зверніть увагу на продукти, що мають протизапальні, антигіпоксичні, антиоксидантні та пребіотичні властивості, – радить експертка.

Таке харчування допоможе клітинам організму отримувати достатню кількість кисню та необхідних речовин, мобілізувати резерви та ефективно відновити сили".

Оксана Скиталінська, лікар-дієтолог

Коли ми хворіємо, в організмі відбувається цілий каскад змін та порушень, пояснює Оксана Скиталінська.

Зокрема, виникає дефіцит доставки кисню до тканин (гіпоксія), руйнування клітин надмірною кількістю вільних радикалів (оксидантний стрес), посилюється системне запалення та погіршується баланс кишечної мікробіоти.

Цей стан посилюють інтоксикації, тривале лежання в ліжку, лікуванння деякими препаратами, наприклад, протизапальними, антибіотиками та анальгетиками.

Що допоможе організму відновитися

Потрібно вибирати їжу, яка збільшує адаптаційні можливості організму, розумову та фізичну працездатність.

Зокрема це:

1 Вітамін Е та фосфоліпіди Захищають клітини від впливу токсичних речовин, вітамін Е активує утворення інтерферону та імуноглобулінів (антитіл) в організмі. Джерела: зварені нам’яко яйця, тріска, скумбрія, суміш нерафінованих олій (оливкової, пророщеної пшениці, сезамової). Найбільше фосфоліпідів в олії – на дні пляшки у вигляді мутного осаду.

2 Вітамін С Аскорбінова кислота допомагає імунним клітинам знешкоджувати токсини, віруси та бактерії, має протизапальну та антиалергічну дію. Джерела: настій шипшини, морожена чорна смородина та вишня, зелень петрушки, свіжа та квашена капуста.

3 Каротиноїди Мають виражені протизапальні, епітелізуючі та ранозагоювальні властивості, покращують стан слизової шлунка, кишківника та органів дихання. Джерела: морква, гарбуз, перець червоний та жовтий, курага, горобина чорна, обліпиха, якісна томатна паста.

4 Вітаміни В Вони активізують синтез гемоглобіну (білка, який переносить кисень до клітин), покращують стан крові та здатність печінки до детоксикації, відновлюють роботу нервових клітин, нейтралізують вільні радикали (ліпоєва кислота). Джерела: В1 (рисові та пшеничні висівки),

В2 (печінка, яйця, сирий шпинат, броколі),

В5 (субпродукти, горох, квасоля),

В6 (печінка, горіхи волоські, фундук, крупи),

ліпоєва кислота (серце, кисломолочні, сирий шпинат, капуста, зелень).

5 Амінокислоти Вони сприяють утворенню імунних клітин, видаленню вірусів та бактерій, відновлюють організм після виснажливої втоми, захищають клітини печінки та головного мозку від інтоксикації. Джерела: глутамін – нежирний неміцний бульйон на курятині або телятині, молочна сироватка, жирний кисломолочний сир та 30% сметана (декілька ложок);

– нежирний неміцний бульйон на курятині або телятині, молочна сироватка, жирний кисломолочний сир та 30% сметана (декілька ложок); аспарагінова – спаржа, соєві ростки та соєві продукти, птиця, яйця;

– спаржа, соєві ростки та соєві продукти, птиця, яйця; цистеїн – нежирна свинина, цибуля, часник, броколі;

– нежирна свинина, цибуля, часник, броколі; метіонін – яйця.

6 Коензим Q10 Він зменшує наслідки гіпоксії, дає енергію клітинам та відновлює м’язеву силу та стан нервової системи (зменшує безсоння, в’ялість, апатію). Джерела: субпродукти (найбільше – у серці, багато – у печінці, менше – у шпинаті, арахісі).

7 Рослини, ягоди та коренеплоди Завдяки біологічно активним речовинам вони мають антигіпоксантні та антиоксидантні властивості – кропива, липа, овес, горобина, листя чорної смородини, імбир, калина звичайна, кардамон, куркума, селера, чорниця, цикорій.

8 Пребіотики Це харчові волокна (клітковина), які вибірково стимулюють ріст корисних мікроорганізмів в товстому кишківнику. Біфідо- та лактобактерії є найбільш відомими. Корисна мікробіота синтезує вітаміни, а також сполуки, які захищають організм від запалень, зокрема, коротколанцюгові жирні кислоти. Джерела: цибуля, часник, корінь цикорію, топінамбур, вівсяна крупа, охолоджена варена картопля та зелений банан (останні два – джерела корисного стійкого крохмалю).

Приклад триденного раціону для відновлення організму

🥣 День перший

Сніданок. Зварене нам’яко яйце, салат із свіжої капусти, моркви та буряка з олією та зеленню, шматочок цільнозернового хліба з тоненьким шматочком свіжого промороженого сала, зелений чай.

Обід. Суп-пюре з моркви, гарбуза та селери, зварений на нежирному курячому бульйоні (овочі зварити до стану al dente, збити в блендері), посипаний зеленню, чай з шипшини.

Вечеря. Тушковані серця з морквою та помідорами або якісною томатною пастою, чай з калини з імбиром.

🥣 День другий

Сніданок. Каша вівсяна з висівками, горіхами, меленим насінням льону, ложкою ягід та вершками (1-2 ст. ложки), чай з лимоном.



Обід. Борщ з часником та зеленню; тост із висівкового хліба з паштетом з печінки (тушкована печінка збита в пюре з вершковим маслом), чай з шипшини.

Вечеря. Риба тушкована з овочами та зеленню, зубчик часнику, чай з калини з імбиром.

🥣 День третій

Сніданок. Омлет зі шпинатом та зеленню (шпинат та зелень покласти на готовий омлет та накрити кришкою на 5 хв), какао.



Обід. Рибна юшка з овочами та зеленню, чай з шипшини.

Вечеря. Броколі, цвітна капуста, гарбуз запечені з бринзою та зеленню, квашена капуста з цибулею та олією, яйце-пашот, чай з калини з імбиром.

Оздоровчий полівітамінний напій: 3 повні столові ложки суміші пшеничних та вівсяних висівок засипати у літр гарячої води,

томити під кришкою на слабкому вогні протягом 30 хв,

дати настоятися до охолодження,

процідити та долити в нього настій шипшини,

вживати теплим 2-3 склянки в день.

Їжа має велику цілющу силу: про це знали ще лікарі древності, які вважали, що "дія дієтичних засобів тривала, а дія ліків скороминуща".

Але якою б цілющою не була б ваша їжа, вона не матиме своєї сили, якщо буде дефіцит сну та руху.

Будьте здорові!

Редактор Ольга Ситнік, УП.Життя

Всі ілюстративні світлини Depositphotos

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