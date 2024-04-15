Чи справді бонобо – найбільш миролюбні серед мавп? Відповідь науковців

Через схожість із шимпанзе бонобо не вважали окремим видом до 1933 року.

Миролюбна репутація бонобо (карликових шимпанзе) може не бути правдивою. Учені вважають, що агресивна поведінка для них більш властива, ніж для шимпанзе.

Про це йдеться в результатах дослідження, опублікованого в журналі Cell, пише The New York Times.

Бонобо – мавпа, яку до 1933 року вважали підвидом шимпанзе через схожість у зовнішності та способі життя. Однак бонобо зазвичай трохи менші, більш стрункі та темніші від своїх найближчих родичів.

Карликові шимпанзе можна зустріти в рівнинних тропічних лісах уздовж річки Конго в Африці. Чисельність популяції залишається майже не відомою.

Раніше вважалось, що спільноти бонобо значно відрізняються від груп шимпанзе своєю миролюбністю і тим, що їх, як правило, очолюють самки. Поширеною була думка, що карликові шимпанзе переважно вирішують конфлікти не шляхом застосування насилля, а за допомогою сексу.

Тварини стали відомими через те, що отримали титул живого прикладу того, що в природі не обов’язково мати гострі зуби та пазурі. Природоохоронниця Саллі Кокс у 2006 році навіть назвала їх "символом миру та любові до світу".

Дослідників здивував бойовий настрій самців бономо навіть у ранній час доби. jaapbleijenberg/DepositPhotos

Однак ці повідомлення не були засновані на достатній кількості даних про бонобо. Останні дослідження показали, що репутація карликових шимпанзе не відповідає їх звичній поведінці.

Із метою аналізу поведінки бонобо Мод Мужино, біологічний антрополог із Бостонського університету (США), поїхав до Демократичної Республіки Конго, де спостерігав за мавпами через бінокль.

Мужино збентежила агресивність тварин. На відміну від самців шимпанзе, що прокидались у приємному настрої, самці бонобо, здавалось, відразу після пробудження були готові кинутись у бій.

"Не існує мавпи-гіпі", – заявив Мод Мужино, який керував дослідженням.

Науковці спостерігали за 12 представниками бонобо і 14 шимпанзе протягом 9300 годин і зробили висновок про те, що перші здійснюють акти насилля майже втричі частіше.

Автори дослідження повідомили, що агресія мавп бонобо, як правило, була спрямована на представників їх же груп, у той час шимпанзе були схильні до об’єднання в групи проти ворога.

Мод Мужино вважає, що самцям бонобо легше уникнути агресії у відповідь на напад, тому що в спільнотах, очолюваних самицями, вони не стикаються з ризиками, що несуть союзи мавп-чоловіків.

Учені стверджують, що все ж відмінність між бонобо та шимпанзе разюча.

"Шимпанзе вбивають, а бонобо – ні", – стверджує Мужино.

Раніше ми розповідали про те, як у Камбоджі розслідують знущання контейтмейкерів над тамтешніми мавпами.