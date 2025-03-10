10 млн грн на порятунок життів: EPAM і "Лелека Україна" відновлюють спільну ініціативу

З нагоди 20-річчя свого представництва в Україні ІТ-компанія EPAM спільно з БФ "Лелека Україна" оголосили про відновлення масштабної ініціативи з забезпечення фронтових медиків критично важливими засобами тактичної медицини. На реалізацію проєкту "Наплічники життя 2.0" партнери спрямують 10 мільйонів гривень, а також планують окремі заходи для залучення додаткових коштів.

Як повідомили в EPAM, перший фінансовий транш уже перетворили на 40 повністю укомплектованих медичних наплічників. За оцінками фахівців, один такий наплічник може врятувати до десяти життів – як військових, так і цивільних осіб, які опинилися в зоні бойових дій.

"Наплічники життя 2.0" – це логічне продовження торішньої ініціативи. У 2024 році EPAM спрямував на проєкт 300 тисяч доларів (приблизно 12,6 млн грн), що дозволило укомплектувати 300 наплічників. Завдяки додатковим активностям та підтримці українців, зокрема читачів "УП", кількість наплічників зросла ще на 40 одиниць.

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"Коли говоримо про якість, не завжди мова про імпортних постачальників. Сьогодні частину наплічників складають вироби українських виробників згідно з сучасних стандартів. До розробки консультаційно долучаються самі бойові медики", – зазначає керівниця фонду "Лелека Україна" Ірина Гук.

Особливу увагу організатори приділяють не лише кількості, але й якості наповнення наплічників та їх практичній цінності в бойових умовах. Партнери проєкту підкреслюють стратегічне значення такої допомоги для всієї медичної системи країни в умовах війни.

"Через повномасштабне вторгнення система охорони здоров'я зазнає великих навантажень. Врятувати життя, запобігти негативним наслідкам для здоров'я пораненого, знизити тиск на систему медичних закладів в країні – це кілька основних цілей проєкту "Наплічники життя 2.0"" , – зауважує керівник ESG-проєктів в EPAM Україна Дмитро Якимець.

Комплектація кожного наплічника містить критично важливі засоби: турнікети для зупинки кровотечі, гемостатичні бинти, оклюзійні наліпки для проникаючих поранень грудної клітки, бандажі, назофарингеальні трубки для забезпечення прохідності дихальних шляхів, термоковдри для запобігання гіпотермії, парамедичні ножиці та компактні ноші для транспортування поранених.

Проєкт не обмежується лише постачанням обладнання. EPAM та "Лелека" планують розгорнути масштабну інформаційну кампанію про важливість якісного тактичного медичного забезпечення та проводити навчання з надання домедичної допомоги. Також запланували серію публікацій з історіями бойових медиків, які щодня рятують життя на передовій.