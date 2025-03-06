90 років у професії: 108-річну жительку Японії визнали найстарішою перукаркою у світі

Книга рекордів Гіннеса визнала 108-річну жительку Японії найстарішою перукаркою у світі.

У професії Шіцуї Хакоїсі вже 90 років і наразі покидати роботу не планує, йдеться у матеріалі The Guardian.

Жінка каже, що останніми роками працювати їй заважає нестерпний біль у колінах. Тож наразі вона обслуговує лише декількох своїх постійних клієнтів.

"Деякі люди приїжджають здалеку, щоб побачитися зі мною, тому я хочу продовжувати працювати так довго, як зможу", – зазначає вона.

Жінка вважає, що причиною її довголіття є фізична активність. Зокрема, з 70 років вона регулярно виконує ранкову зарядку.

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Шіцуї Хакоісі народилася 10 листопада 1916 року. Вона – четверта із п’яти дітей у сім’ї фермера. У 14 років вона сама переїхала до Токіо та почала працювати помічницею перукаря. У вільний час вона до пізньої ночі відпрацьовувала свої техніки стрижки.

"Я хотіла якнайшвидше наздогнати та перевершити старших учнів, тому я дуже наполегливо працювала та робила все можливе", – пояснювала вона.

Ліцензію перукаря жінка отримала в 1936 році. Через три роки разом зі своїм чоловіком відкрила власну справу.

Під час Другої світової салон Шіцуї Хакоісі був знищений під час повітряного нальоту, а її чоловік, якого призвали до японської імператорської армії, не повернувся додому. Офіційне повідомлення про його смерть вона отримала у 1953 році.

Того року Хакоісі, яка сама виховувала двох дітей, вирішила відкрити одномісну перукарню в місті Накагава.

Згідно з даними японського уряду, Шацуї Хакоїсі є однією з 95 тисяч довгожителів країни. Загалом у Японії налічують 36 мільйонів людей у ​​віці 66 років і старше, що становить майже 30% населення країни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Японія впроваджує політику "активного довголіття".