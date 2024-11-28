Книга рекордів Гіннеса назвала нового володаря титулу найстарішого чоловіка у світі
Після смерті 112-річного британця Джона Тіннісвуда новим настарішим чоловіком у світі визнали його однолітка Жоао Маріньо Нето з Бразилії.
Чоловікові було 112 років та 52 дні, коли його внесли до Книги рекордів Гіннеса, розповіли на сайті щорічного довідника.
Рекордний вік чоловіка підтвердила геронтологічна група LongeviQuest.
Жоао Нето народився 5 жовтня 1912 року в Марангупе (Бразилія) в родині фермера. Хлопчиком він допомагав своєму батькові, зокрема збирав плоди з дерев і доглядав худобу.
Згодом бразилець одружився із Жозефою Альбано – у цьому шлюбі народилося четверо дітей.
Успадкувавши землю свого батька, Жоао Нето продовжив обробляти ділянки та вирощувати велику рогату худобу, кіз, свиней і курей.
У Книзі рекордів Гіннеса кажуть, що за життя бразилець стикнувся з багатьма труднощами і пережив кілька сильних посух, які вражали його регіон протягом багатьох років.
"Але він наполегливо працював, щоб побудувати фінансово стабільне життя, накопичивши багато активів, як-от землю та будинки", – додали там.
Пізніше в іншому шлюбі в Жоао Нето народилися ще троє дітей. Наразі в чоловіка є шестеро дітей, 22 онуки, 15 правнуків і троє праправнуків.
На початку 2024 року бразильця визнали найстарішим живим чоловіком у Латинській Америці.
Нагадаємо, у серпні цього року 116-річну японку Томіко Ітоока назвали найстарішою людиною у світі.