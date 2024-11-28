Книга рекордів Гіннеса назвала нового володаря титулу найстарішого чоловіка у світі

Бразилець має шість дітей та 22 онуки

Після смерті 112-річного британця Джона Тіннісвуда новим настарішим чоловіком у світі визнали його однолітка Жоао Маріньо Нето з Бразилії.

Чоловікові було 112 років та 52 дні, коли його внесли до Книги рекордів Гіннеса, розповіли на сайті щорічного довідника.

Рекордний вік чоловіка підтвердила геронтологічна група LongeviQuest.

Фото: Книга рекордів Гіннеса Фото: Книга рекордів Гіннеса

Жоао Нето народився 5 жовтня 1912 року в Марангупе (Бразилія) в родині фермера. Хлопчиком він допомагав своєму батькові, зокрема збирав плоди з дерев і доглядав худобу.

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Згодом бразилець одружився із Жозефою Альбано – у цьому шлюбі народилося четверо дітей.

Успадкувавши землю свого батька, Жоао Нето продовжив обробляти ділянки та вирощувати велику рогату худобу, кіз, свиней і курей.

У Книзі рекордів Гіннеса кажуть, що за життя бразилець стикнувся з багатьма труднощами і пережив кілька сильних посух, які вражали його регіон протягом багатьох років.

"Але він наполегливо працював, щоб побудувати фінансово стабільне життя, накопичивши багато активів, як-от землю та будинки", – додали там.

Пізніше в іншому шлюбі в Жоао Нето народилися ще троє дітей. Наразі в чоловіка є шестеро дітей, 22 онуки, 15 правнуків і троє праправнуків.

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На початку 2024 року бразильця визнали найстарішим живим чоловіком у Латинській Америці.

Нагадаємо, у серпні цього року 116-річну японку Томіко Ітоока назвали найстарішою людиною у світі.