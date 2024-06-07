До Землі наближається "потенційно небезпечний" астероїд

Фото ілюстративне. Астероїд 2024 CR9 дослідники виявили в лютому 2024 року

Астероїд під назвою 2024 CR9 незабаром наблизиться до Землі на відносно близьку, але безпечну відстань.

Про те, що рух потенційно небезпечного космічного тіла, 11 червня проходитиме поблизу Землі, повідомляє The Virtual Telescope Project із посиланням на Лабораторію реактивного руху NASA (JPL).

Статус "потенційно небезпечного" астрономи присвоїли астероїду через його розмір, який досягає від 350 до 750 метрів, та орбіту.

Небезпечними для Землі науковці називають об’єкти, які можуть наблизитися до Землі на відстань ближче 7 840 кілометрів або діаметр яких перевищує 140 метрів.

Стрілкою відмічено астероїд в русі Gianluca Masi/Virtual Telescope Project

За даними організації, астероїд за дві хвилини після опівночі 11 червня досягне своєї мінімальної відстані до планети – 7,4 мільйона км. Для Землі він не створить жодних ризиків через те, що рухатиметься в 19 разів далі, ніж розташований Місяць.

6 червня італійський The Virtual Telescope Project, що об’єднує дані потужних телескопів, зробив знімки астероїда 2024 CR9.

На зображенні космічний об’єкт виглядає як біла стрілка на фоні яскравих зірок через те, що прилади відстежували астероїд у динаміці.

На момент створення знімків космічне тіло перебувало на відстані близько 7,8 мільйонів років до Землі і продовжувало своє повільне наближення.

Астероїд виявили 15 лютого 2024 року за допомогою системи приладів Pan-STARRS, що розташована на Гаваях, США.

Нагадаємо, на початку травня в небі над Україною спостерігали за таємничим сяючим об’єктом. Фахівці встановили, що спалахи спричинив політ боліда.

Читайте також : На поверхні астероїдів вперше виявили воду