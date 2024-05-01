Яскравий спалах у небі над Україною: що це за об’єкт, за яким спостерігали українці

Уночі 1 травня в деяких регіонах українці спостерігали за таємничим сяючим об’єктом. Астрономи вважають, що це був політ одного з типів метеорів – боліда.

Володимир Кажанов, астроном Харківського планетарію, розповів про природу яскравих спалахів, які вдалося зазнімкувати сьогодні українцям.

"Яскравий болід спалахнув в небі над Україною 1 травня 2024 року", – зазначив в дописі науковець.

На відео можна побачити, як політ таємничого об’єкта супроводжувався спалахами, а його слід мав неоднорідний колір. Яскравість його була настільки сильною, що змусила предмети на Землі кидати від неї тіні.

Знову метеор. Чому воно все летить до нас 🤨 #метеорит pic.twitter.com/Ef70fsOQYS — маркетологиня (@juicyStilet) April 30, 2024

Явище розпочалося близько 01:15 у небі над кількома регіонами країни. Свідками спалахів, схожих на падіння метеорита, стали жителі Полтавської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

"Причиною цього явища є входження в атмосферу Землі крупного метеорита (невеликого астероїда). За першими оцінками його розмір може бути від 0,5 до кількох метрів. Існує велика імовірність випадіння метеоритів (рештків, уламків цього космічного тіла) на поверхню землі", – повідомив Володимир Кажанов.

У коментарі "Супільному" науковиця Людмила Марченко розповіла, що метеоритне тіло світиться лише у верхніх атмосферах, а при наближенні до поверхні землі гальмується повітрям. Приблизно на висоті 80 кілометрів воно перестає випромінювати енергію і починає розпадатися.

Астрономка вважає, що частини метеора навряд чи знайдуть у місцях, де спостерігали за явищем. Однак уламки розміром від 10 до 15 сантиметрів таки досягнуть Землі, хоча знайти їх буде досить складно через візуальну схожість із звичайними камінцями.

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За визначенням Міжнародного астрономічного союзу, метеорит – твердий уламок об’єкта, як-от комети, астероїда чи метеороїда (твердого тіла, що рухається в міжпланетному просторі), які не були знищенні після входження в атмосферу.

Такі фактори, як тертя, тиск і хімічна взаємодія з атмосферними газами, змушують уламок після потрапляння в атмосферу нагріватися та випромінювати енергію. Так він стає метеором і утворює вогняну кулю, також відому як падаюча зірка. Найбільш яскраві метеори астрономи називають "болідами".

Нагадуємо, учені дослідили походження метеорита, який у 2021 році впав на території Великої Британії.