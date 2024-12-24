Прощення, хейт та адреналінова залежність: 11 текстів року, які допоможуть краще зрозуміти себе та інших
Ментальне здоров’я не менш важливе за фізичне, однак часто люди нехтують ним та не звертають увагу на виниклі проблеми.
У 2024 році "Українська правда. Життя" спілкувалася із психологами та психотерапевтами, щоб допомогти читачам краще зрозуміти себе та навколишніх людей.
Ми зібрали 11 важливих психологічних матеріалів за рік, які ви могли пропустити.
Прощення, хейт і сором: як навчитися ладнати з людьми
"Боже, яке кончене": чому люди хейтять та як на це реагувати
Українці у соцмережах постійно хейтять одне одного за зовнішність, вподобання, вчинки та з багатьох інших причин.
Найбільші потоки хейту спричиняють онлайн-суперечки, які часто розділяють людей на два табори.
У тексті ви дізнаєтеся, як розпізнавати хейт та правильно на нього реагувати, а також – про причини його існування у суспільстві.
5 хвилин сорому та хвилювань, або як подолати страх сцени
Спітніли долоні, прискорене серцебиття, неприємні відчуття у шлунку – це поширені симптоми страху публічного виступу.
Більшість людей хоча б раз в житті відчували їх – перед виступом у школі чи презентацією на роботі.
Ми розібралися, чому виникає страх публічного виступу та як його побороти.
Коли не треба пробачати? 8 життєвих ситуацій
Світ постійно намагається примирити українців з росіянами, повторюючи свої заклики до прощення та посилаючись та "братнє" минуле.
Це є проявом популярної ідеї "радикального прощення". Вона базується на думці, що не треба тримати злості на кривдника, що б він вам не зробив. Завдяки цьому, нібито зменшується рівень стресу, тривожності й злості.
У світі існує ціла "індустрія прощення". Проте дослідження цієї концепції показали, що вона може бути шкідливою і руйнівною для людини.
У тексті ми розповідаємо, чому "радикальне прощення" може бути шкідливим та у яких випадках не варто пробачати людині.
Як реагувати на виклики тривалої війни?
Хочеться гострих відчуттів? Що таке адреналінова залежність і як з нею жити
Сигнал повітряної тривоги та несподіваний подарунок від коханої людини мають дещо спільне – обидві події викликають стрес, який супроводжується викидом адреналіну.
На тлі стану постійного стресу у людини може виникати адреналінова залежність – вона прагне повернутися до стану "гострих" відчуттів.
Прочитавши текст, ви знайдете відповіді на питання про те, що таке адреналінова залежність, наскільки вона небезпечна та як навчитися з нею жити.
У мене немає дому. Чому так боляче втрачати рідні стіни та як знайти сили рухатися вперед
Через війну тисячі українців залишилися без домівок. І йдеться не лише про квадратні метри.
Будинок – це невіддільна частина життя людини. В ньому лишається безліч спогадів, переживань та радісних моментів.
У тексті ми розповіли, що відчуває людина, коли руйнується її домівка, та як пережити цю трагедію.
(Не)дитячі проблеми та як із ними впоратися
Як зрозуміти, що дитині потрібен психолог, та як підготувати її до консультації
Війна, емоційна нестабільність дорослих, безперервний потік інформації – все це впливає на психологічний стан дітей.
Коли у родини не вистачає сил впоратися з усіма проблемами самостійно, варто звертатися до фахівця.
З тексту ви дізнаєтеся, чим займається дитячий психолог, коли варто до нього звернутися та як підготувати дитину до сеансу.
Як розпізнати травматичний стрес у дітей різного віку: поради психолога
Через війну у дітей може виникнути травматичний стрес. Чим меншою є дитина, тим більше її реакція залежить від поведінки батьків. Якщо стрес є тривалим, ризик виникнення симптомів збільшується.
У тексті ми розповіли, як розпізнати травматичний стрес у дітей різного віку та що робити, що із ним впоратися.
"Не плутайте дитину з психотерапевтом". Як говорити з дітьми про розлучення, аби вберегти від травми
Часто під час розлучень батьки втягують у свої суперечки дітей. Останні можуть перенести у своє майбутнє життя помилки дорослих, які заважатимуть будувати щасливу родину.
Текст допоможе розібратися, як допомогти дитині пережити розлучення батьків, вберегти її від почуття провини та допомогти адаптуватися до нових реалій.
Застукала батьків за Миколайством. Що робити, коли дитина не вірить у Миколая?
День святого Миколая – улюблене свято багатьох дітей, яке дарує їм відчуття казки та віру в диво. Ну хто ж не радітиме знайденому під подушкою омріяному подарунку?
Але рано чи пізно приходить момент, коли дитина перестає вірити у Миколая. Причини можуть бути різні – вона знаходить свій подарунок перед святом або її у цьому запевняють друзі.
Ми дізналися, що робити батькам, коли дитина більше не вірить у Миколая чи Санту, як і ким замінити Діда Мороза та чому віра у диво є важливою.
"Мамо, я нікуди не піду!". Як підготувати дитину до дитячого садка та пережити адаптацію
Дитячий садок – це важливе місце у житті дитини, яке допомагає їй соціалізуватися. Але процес адаптації до нього не можна назвати легким.
Часто діти дуже важко сприймають той факт, що у садочку вони залишаться без батьків. Через що кожен похід туди супроводжується сльозами та протестом.
Наш текст допоможе вам дізнатися, як підготувати дитину до дитячого садочка та пережити адаптацію до нього максимально безболісно.
Школа навчає, а от виховують – батьки. Шкільна психологиня відповідає на питання, які турбують і батьків, і вчителів
Між батьками та вчителями часто виникають непорозуміння, які можуть призводити до конфліктів. Одна з найпопулярніших причин – різні погляди на обов’язки одне одного.
Від таких конфліктів дорослих страждають діти.
У тексті ви знайдете відповідь на питання, як треба "мирити" батьків та вчителів.