Скільки українців дали прижиттєву згоду на посмертне донорство? Дані центру трансплант-координації

Так і не дочекавшись пересадки, вже померли 598 українців.

1129 українців надали згоду на посмертне донорство. Станом на вересень 2024 року жоден з них ще не став донором.

Про це в інтерв’ю для "УП. Життя" повідомив генеральний директор Українського центру трансплант-координації Дмитро Коваль.

"На щастя, кожен з них ще живе", – зазначив він.

Гендиректор також каже, що в Національному листі очікування на трансплантацію органів наразі зареєстрований 3421 пацієнт. Їхня кількість постійно змінюється.

За словами Дмитра Коваля, так і не дочекавшись пересадки, вже померли 598 українців.

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"Проблема в гістосумісності – донорський орган не підходить і вони просто чекають "свого". Але якби донорів стало більше, то потреба закривалася б швидше.

У всіх закладах охорони здоров’я потрібно впровадити процедуру діагностики смерті мозку (ДСМ). Вона має бути рутинною", – стверджує гендиректор центру трансплант-координації.

Смерть мозку – це стан, коли головний мозок припинив функціонувати. У такому випадку зміни незворотні, і повернути пацієнта до життя неможливо. Діагностику цього стану здійснює консиліум лікарів.

"ДСМ розроблена на засадах доказової медицини і затверджена окремим наказом про "Порядок констатації та діагностичні критерії смерті мозку людини".

Однак її проводять не всюди – є лікарні, де вона досі не впроваджена. Це велика проблема", – наголошує очільник центру.

Раніше ми розповідали, як в Україні визначають, кому дістанеться орган від донора, і чи можливі зловживання.