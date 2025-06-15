Що подивитися на День батька: 13 фільмів про класних тат

День батька в Україні відзначають щорічно у третю неділю червня. У 2025 році це свято випадає на 15 червня.

Через війну дуже багато татів не можуть бути поруч з дітьми. У багатьох українських дітей татусів назавжди відібрала Росія. Є тато поруч чи ні – цей день гарний привід подякувати за нього і сказати про свою любов.

Фільми про татів – чудовий спосіб відзначити це свято. Чи то сімейна комедія на вечір, чи то тяжкий триллер, чи бойовик-екшн – оберіть собі до смаку.

Всі фільми з нашої підбірки об’єднує одне: чудові татусі. Безмежно люблячі і готові на все заради своїх дітей. Подивіться разом з татом чи просто з думками про нього.

Дівчина з Джерсі (2004)

Жанр: мелодраматична комедія

РЕКЛАМА:

Де дивитися: Netflix, Apple TV

В житті Оллі Трінкі трапляється жахлива трагедія: під час пологів гине його кохана дружина. Він лишається сам на сам зі своїм душевним болем і маленькою донечкою. На додачу зі скандалом втрачає роботу і тому змушений переїхати в рідні краї до батька. Життя чоловіка минає в турботі про доньку, яка росте в оточенні тата, діда та дідових друзів. Аж раптом він знайомиться з дівчиною, яка повертає йому смак до життя і змушує згадати, яким він був раніше.

Ця історія про чудового тата, який щосили намагається не загубити себе поруч з дитиною і врешті розуміє, що у батьківстві знаходить більше, ніж втрачає. Справжня мелодраматична класика, молодий Бен Аффлек, Дженіфер Лопес, Лів Тайлер – чудовий фільм на вечір, аби і поплакати, і посміятися.

2+1 (2016)

Жанр: драма, комедія

Де дивитися: Megogo, Apple TV

Самуель живе своє найкраще життя – легкі розваги, дівчата на одну ніч, жодної відповідальності. Аж поки на порозі не з’являється колишня, яка залишає йому тримісячне немовля і запевняє, що це його дочка. Поки хлопець спам’ятався – колишньої і слід прохолов.

Самуель вирушає на пошуки мами дитини і сам того не розуміючи поступово перетворюється на справжнього батька.

Цей глибокий і сумний фільм про те, що бути батьком – це вибір і рішення, яке виростає з раптової любові до маленької людини. І ця любов, яка одного разу з’являється, більше ніколи не минає. Обережно: фінал фільму може вас засмутити.

Полонянки (2013)

Жанр: детектив, триллер

Де дивитися: Megogо

У маленькому містечку просто з-під носа у батьків зникають дві 6-річні дівчинки. Востаннє їх бачили біля якогось старого фургона. Техніку швидко знаходять, а хлопця, який був у ній, відпускають через брак доказів. Один з батьків вирішує самому взятися за пошуки дітей і розуміє, що підозрюваний щось таки знає.

Чи існують межі дозволеного, коли ти рятуєш власну дитину? На що б ви готові були, аби знайти зниклу дочку? Ці питання раз за разом виникають, доки дивишся фільм. Стрічка тримає в напруженні до останньої хвилини і кінцівка вас також не розчарує.

Васабі (2001)

Жанр: екшн, комедія

Де дивитися: Apple TV

Поліцейському Юберу точно треба відпочити – час нарешті приділити час власному життю, а не лише роботі. Раптова новина змушує змінити плани: померла єдина жінка, яку він колись кохав. Пригнічений він вирушає на похорон і з’ясовує, що має доньку, бо кохана приховала від нього вагітність і ростила її сама.

Покійна залишила передсмертний лист, в якому просить подбати про доньку і допомогти їй з немалим спадком. І, схоже, дівчині таки доведеться прийняти допомогу новоспеченого татуся – бо за грошима також полює банда якудзи.

Одна з найкращих робіт неперевершеного Жана Рено про те, як воно – вчитися бути батьком підлітка.

Вже хто б казав (1989)

Жанр: комедія

Де дивитися: Apple TV, Megogo, YouTube, Google Play

Стосунки з одруженим чоловіком не приводять ні до чого хорошого. На жаль, Моллі зрозуміла це занадто пізно – так пізно, що від стресу, образи і шоку почала народжувати просто в таксі.

Їй допоміг водій Джеймс, якого спершу в лікарні прийняли за батька дитини. Вони подружилися і чоловік поступово став нянькою для малюка, доки мама ходила на побачення і шукала ідеального тата. Але малий Майкі вже обрав собі тата – лишилося тільки переконати дорослих, що це гарна ідея.

Фільм про те, що аби бути батьком не обов’язково бути ріднею. Про те, як зароджується любов дитини до батька і як важливо проводити час разом. Легкий, веселий і ностальгійний фільм з Джоном Траволтою.

Медальйон

Жанр: триллер, бойовик

Де дивитися: Megogo

Вілл щойно вийшов з в’язниці і намагається налагодити стосунки з дочкою-підлітком. Він провів там 8 років за чималу крадіжку.

Хоча чоловік каже, що знищив гроші, йому не вірять ані ФБР, ані колишні поплічники. Один з них хоче таки отримати свою частку і краде дочку Вілла, щоб шантажувати його. Чоловік хоче зав’язати з криміналом, але спершу треба врятувати свою донечку.

Класичний бойовик з Ніколасом Кейджем про батька, який попри помилкові рішення в житті дуже любить свою доньку і готовий на все заради її безпеки.

Місіс Даутфаєр (1993)

Жанр: комедія

Де дивитися: Apple TV, Megogo, Google Play

Таке буває – дорослі перестають любити одне одного і шлюб розпадається. Однак, після цього жоден з батьків не перестає любити дітей.

Міранда кидає Деніела, бо вважає його безвідповідальним і інфантильним. Опіку над їхніми трьома дітьми суд віддає жінці, адже в чоловіка нема ні власного дому, ні роботи. Однак, чого батьку не бракує – то це таланту та любові до власних дітей. Побачивши, що дружина шукає няньку, він переодягається в шотландську бабцю місіс Даутфаєр і влаштовується дбати про сина і двох доньок.

Чудове, добре смішне і миле кіно з Робіном Вільямсом про те, що ідеальний батько може бути не дуже хорошим чоловіком, і якщо помирає шлюб, то це зовсім не означає, що зв’язок між батьком і дітьми втрачається.

Кучерява С’ю (1991)

Жанр: мелодрама

Де дивитися: YouTube, Google Play

9-річна С’ю вважає Біла своїм батьком. Ще б пак, кращого й годі було б шукати: хоча вони живуть на вулиці і не мають нічого, чоловік дбає про те, щоб дівчинка була щасливою і завжди мала вечерю.

Одного разу після невдалого інсценування наїзду парочка знайомиться з адвокаткою Грей. Вона успішна, багата, красива і прикипіла душею до С’ю. Схоже, Біл нарешті знайшов людину, з якою С’ю буде жити краще, ніж з ним.

Не дарма кажуть, батько не той, хто породив, а той, хто спорядив. Милий і трепетний фільм про силу любові до дитини і відповідальність за маленьке життя.

Гуртом дешевше (2003)

Жанр: комедія

Де дивитися: Apple TV, Megogo, Google Play

У сім’ї Бейкерів 12 дітей. Їм нелегко, але всі вони люблять один одного і вже навчилися, як мирно жити разом. Якось батькові пропонують хорошу роботу, але для цього вся сім’я має переїхати в інший штат.

Попри спротив дітей, рішення прийняте і Бейкери з усіх сил намагаються обжитися на новому місці. Аж раптом мамі треба вирушати у національне турне на підтримку своєї книги – і вся дітлашня лишається на татових руках. Чи зможе він впоратися з цим самотужки?

Смішне кіно про життя у великій родині і про те, як іноді непросто бути хорошим татом, навіть якщо у тебе вже великий досвід у цій справі.

Заручниця (2008)

Жанр: триллер

Де дивитися: Megogo

Туристична поїздка обернулася для Кім справжнім жахом: дівчину викрали терористи. Доки поліція тільки включається в роботу, батько дівчини шукає слід злочинців. Аби врятувати дочку він мусить вирушити в чужу країну і там вирвати Кім з небезпеки.

Класичний, динамічний бойовик з Ліамом Нісом про безстрашність батьків, коли дітям загрожує небезпека.

Іноземець (2017)

Жанр: драма, триллер

Де дивитися: Київстар ТВ

Мін живе у Лондоні і виховує єдину доньку. До цього його життя було сповнене горя і тягот: він воював у В’єтнамі, сидів у в’язниці і втратив старших доньок через тайських піратів.

Коли здається, що будні нарешті стали спокійними і безпечними, він втрачає доньку через теракт. Розбитий горем чоловік бачить, як поліція саботує розслідування справи і виходить на шлях помсти.

Бойовик з Джекі Чаном про біль від втрати дитини і безжальність у бажанні помститися за її смерть.

Чого хоче дівчина (2003)

Жанр: сімейна комедія

Де дивитися: Apple TV, YouTube, Google Play

Дафна живе лише з мамою-музиканткою. Батька вона не знає – мати ініціювала розрив з ним ще до народження дівчини, бо була небажаною невісткою. Дівчина дізнається адресу батька і вирушає на знайомство.

Виявляється, що її тато – аристократ, політик і претендент на посаду прем’єр-міністра. Чоловік приймає дочку і намагається припасувати до своєї сім’ї, однак Дафна зовсім не схожа на його оточення.

Мила, наївна, трохи дитяча комедія з Коліном Фертом і Амандою Байнс про те, що слід приймати своїх близьких такими, як вони є.

Моя жахлива няня

Жанр: сімейна комедія

Де дивитися: Netflix, Megogo

Седрік Браун овдовів і лишився з сімома малими дітьми на самотині. Він багато працює, аби забезпечити їх, а вони тим часом одна за одною позбуваються нянь своїми жахливими витівками.

Коли на їхньому порозі з’являється няня МакФі, батько вже у відчаї. Родина ще не знає, що ця потворна і дивна жінка врятує їх від неминучої розлуки з батьком.

Фільм для перегляду разом з дітьми про батька, який заради своїх малюків готовий пожертвувати особистим щастям.