День батька 2025: коли святкують і як з'явився в Україні

У третю неділю червня в Україні відзначають День батька. Цьогоріч воно припадає на 15 червня. Це свято – нагода вкотре сказати "Дякую" найріднішому і висловити любов, про яку часто не говорять уголос.

Напередодні свята "УП. Життя" розповідає, як воно зародилося, чому День батька довго не визнавали і коли його почали відзначати в Україні.

Історія Дня батька

Вважається, що свято зародилося в США у 1909 році. Під час церковної проповіді до Дня матері у жінки на ім'я Сонора Смарт Додд з'явилася ідея провести ще одну святкову службу – з нагоди Дня батька.

Батько Сонори був ветераном Громадянської війни в Америці і самостійно виховував шістьох дітей після того, як його дружина померла під час пологів.

Жінка пропагувала свою ідею щодо свята у місцевих церквах, релігійних організаціях та в уряді, аж поки їй не вдалося заручитися їхньою підтримкою. Вже 19 червня наступного року штат Вашингтон відсвяткував перший у країні День батька. Саме цього місяця народився тато Сонори Додд.

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Поступово святкування почало поширюватися країною, хоч неодноразово стикалося з опором. Частина чоловіків була проти свята, бо вважала його "недостатньо мужнім".

Згодом був період, коли активісти хотіли об'єднати дату з Днем матері, як свідчення, що "обох батьків варто любити і поважати однаково". Однак під час Великої депресії бідним торговцям вдалося відстояти окремий День батька через його комерційну вигоду. Вони почали продавати краватки, капелюхи, шкарпетки, люльки та спортивні товари, які люди купували на подарунки.

Під час Другої світової війни святкування Дня батька стало способом вшанувати американських солдатів, які перебували на фронті.

Аж у 1972 році президент США Річард Ніксон підписав закон, який офіційно затвердив Днем батька третю неділю червня. Відтоді у цей день його відзначають більшість держав світу. Частина католицьких країн святкує День батька 19 березня, коли народився Йосип – земний батько Ісуса Христа.

У більшості країн День батька відзначають у третю неділю червня IgorTishenko/depositphotos

Як День батька почали святкувати в Україні

У 2005 році Міністерство сім'ї, молоді і спорту направило на розгляд Кабінету міністрів перший проєкт указу президента "Про День батька", але його відхилили, як "неактуальний".

Через рік в Україні знову вирішили повернутися до теми відзначення свята. Тоді громадська організація "Міжнародний Центр Батьківства" зібрала 10 тисяч підписів громадян і направила звернення до президента з пропозицією визнати День батька на державному рівні.

18 вересня 2008 року у Києві провели перший всеукраїнський форум "Важливість ролі батька в сім’ї та суспільстві" за результатами якого у Міністерстві молоді та спорту разом з активістами підготували другий проєкт указу "Про День батька". Однак Кабмін знову відхилив його, відклавши до "стабілізації ситуації, пов’язаної зі світовою фінансовою кризою".

Попри це громадяни й місцева влада активно підтримували ініціативу "Міжнародного центру батьківства", тому День батька почали неофіційно відзначати у третю неділю вересня.

У 2013 році впровадження свята стало однією зі складових Державної цільової програми підтримки сім'ї, яку затвердив Кабмін. Тоді у Міністерстві соціальної політики розробили третій указ президента "Про День батька". Його навіть схвалив уряд і направили на підпис четвертому президенту Януковичу, втім підписання так і не трапилося.

Знову взятися за відзначення Дня батька на державному рівні вирішили у 2015 році. Тоді у парламенті провели слухання "Сімейна політика України – цілі та завдання", за підсумком яких рекомендували президенту відзначати День батька щорічно. В адміністрації президента позитивно оцінили проєкт, але до підписання так і не дійшло.

Упродовж наступних років заходи до Дня батька регулярно проводили у третю неділю вересня на місцевому рівні. Цю традицію у 2018 році підтримало 13 міських держадміністрацій.

Врешті у 2018 році у Мінсоцполітики розробили четвертий указ, який стосувався відзначення свята. У міністерстві переконували, що воно допоможе долати гендерні стереотипи, адже за виховання дітей несуть відповідальність обоє батьків.

8 травня 2019 року Кабінет міністрів нарешті схвалив указ "Про День батька", а 18 травня його підписав п'ятий президент Петро Порошенко.

Цьогоріч офіційно свято в Україні відзначатимуть ушосте. Воно набуло нових сенсів з початком повномасштабного вторгнення, коли тисячі батьків були змушені розлучитися зі своїми дітьми через війну.

Раніше ми розповідали, як святкувати День батька, коли ваші рідні – на відстані і які фільми про тат можна переглянути, щоб додати святкового настрою.