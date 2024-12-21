Складно зрозуміти, коли немовля втомилося? 15 ознак, що пора вкладати його спати

15 ознак того, що дитині час спати

Немовлята не можуть напряму розповісти своїм батькам про бажання та почуття, тому залишається орієнтуватися лише на їхні дії та вирази обличчя.

Коли дитина плаче, але відмовляється їсти та має сухий памперс, можливо, вона просто хоче спати.

Як розпізнати втому у немовлят – розповіла педіатриня Морін Ахманн для Cleveland Clinic.

Які є ознаки втоми у немовлят?

Батькам треба орієнтуватися на вираз обличчя, мову тіла та звуки дитини. Так вони зможуть вкласти немовля спати, коли воно тільки починає втомлюватися, а не коли вже перевтомлене.

Ознаки сонливості часто помітні на обличчі малюка. Йдеться про:

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позіхання;

опущені повіки;

напружені брови;

насупленість або скривленість;

погляд вдалину.

Мова тіла також може вказувати на сонливість, наприклад, коли дитина:

потирає очі;

тягне себе за вуха;

смокче пальці;

вигинає спину;

стискає кулачки.

Ось ще кілька ознак того, що малюк готовий до сну:

метушливість і дратівливість;

незацікавленість у своєму оточенні – у пляшечці, звуках, світлі тощо;

прив'язливість – коли дитина стає втомленою і дратівливою, вона починає більше чіплятися за батьків;

ниття або плач – втомлені немовлята іноді видають звуки, які ніколи не переходять у плач; з іншого боку, перевтомлені діти часто плачуть голосніше, ніж зазвичай;

пітливість – гормон стресу кортизол виробляється при втомі, що може призвести до різкого виділення поту.

Ознаки сонливості можуть швидко перейти у перевтому, після чого важко заспокоїти дитину, адже у неї відбувається приплив кортизолу та адреналіну.

"Щоб дитина не перевтомлювалася, вкладайте її спати, як тільки помітите ознаки сонливості, такі як потирання очей і опущені віки", – радить Морін Ахманн.

На що також треба звертати увагу?

Кожна дитина унікальна, тому в неї можуть проявлятися не всі перелічені ознаки.

Також можливо, що у метушні повсякденного життя батьки не завжди їх помічають. Однієї хвилини здаватиметься, що все добре, а наступної – дитина плакатиме від перевтоми.

"Дотримання регулярного режиму сну і неспання допоможе немовлятам краще засинати та не перевтомлюватися", – наголошує педіатриня.

Вона також поділилася нормами сну для малюків:

новонароджені можуть спати 20 годин на добу із 45-хвилинними проміжками;

до 4 місяців немовлята зазвичай сплять від 10 до 12 годин вночі (прокидаючись один-два рази, щоб поїсти) з трьома-п'ятьма годинами дрімоти протягом дня;

у віці від 6 до 9 місяців вони зазвичай перестають прокидатися вночі, щоб поїсти;

до 9 місяців сон починає скорочуватися.

Однак лікарка наголошує, що у кожної дитини є свої звички, вподобання та потреби.

"Існує цілий ряд "нормальних" звичок сну, і всі діти різні. Якщо у вас є занепокоєння щодо звичок вашого малюка, завжди краще обговорити їх зі своїм педіатром", – зазначає Морін Ахманн.