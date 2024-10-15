17 українських вишів потрапили до міжнародного рейтингу найкращих університетів

17 українських вишів ввійшли що списку найкращих університетів світу

17 українських університетів увійшли до міжнародного рейтингу найкращих університетів світу від британського журналу Times Higher Education.

Всього до переліку входить 2092 виші, йдеться на сайті рейтингу.

Найвищу позицію серед українських університетів посів Сумський державний університет (801-1000).

Всі інші виші розташувалися у категорії 1501+:

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут";

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Національний університет "Львівська Політехніка";

Національний авіаційний університет;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Ужгородський національний університет;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Загалом рейтинг очолив британський Оксфордський університет. На другому місці розташувався Массачусетський технологічний інститут (США), на третьому – Гарвардський університет (США).

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На четвертій та п’ятій позиції опинилися Принстонський університет (США) та Кембридзький університет (Велика Британія) відповідно.

Всього до рейтингу потрапили 2092 вишів зі 115 країн світу.

Їх аналізували за 18 критеріями, зокрема, якістю викладання, дослідницьким середовищем, якістю досліджень та міжнародною відкритістю.

Нагадаємо, нещодавно український виш вперше потрапив до найтитулованішого світового рейтингу університетів – Шанхайського.