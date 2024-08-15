Український виш вперше потрапив до найтитулованішого світового рейтингу університетів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка потрапив до найавторитетнішого Академічного рейтингу університетів світу – Academic Ranking of World Universities 2024 (також відомий як Шанхайський рейтинг).

Він став першим українським закладом вищої освіти, який потрапив до рейтингу, йдеться на сторінці університету у Facebook.

Всього до рейтингу ввійшла 1000 університетів. КНУ опинився в останній сотні кращих світових ЗВО.

Очолили список американські виші, вони посіли найвищі місця. Ось трійка лідерів:

на першому місці опинився Гарвардський університет;

на другому – Стенфордський університет;

на третьому – Массачусетський технологічний інститут.

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Також одними із найкращих визнали найвідоміші університети Великої Британії – Кембриджський та Оксфордський. Вони посіли 4-те та 6-те місця відповідно.

Академічний рейтинг світових університетів (ARWU) вперше оприлюднили у червні 2003-го року. Відтоді його публікують щорічно.

Фахівці ARWU розглядають усі виші, які мають відомих випускників, зокрема лауреатів Нобелівської премії та тих, дослідників, чиї статті були опубліковані в авторитетних наукових журналах (наприклад, Nature).

Університети оцінюють за кількома критеріями:

якість освіти та факультету (йдеться про персонал, викладацький склад і науковців);

результати проведених досліджень, наукові публікації;

академічну успішність закладу.

Раніше ми розповідали про виші, до яких надійшло найбільше заяв від абітурієнтів у 2024 році.