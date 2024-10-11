20-річна ветеранка, яка має ампутацію стегна, підкорила океан на серфі

20-річна ветеранка Руслана Данілкіна, яка має ампутацію стегна, підкорила океан на серфінговій дошці в Австралії.

На протезі з електронним коліном дівчина подолала океанські хвилі у Сіднеї, розповіли у центрі протезування Superhumans.

"Наша Руся стала на серф. Півтора року тому, відходячи у лікарні після важкого поранення, Руслана думала про те, що не хоче жити. Сьогодні – живе на повну!" – кажуть у Superhumans.

Нині Руслана може ходити, бігати, стрибати й танцювати, а також кілька разів на тиждень відвідує спортзал, щоб тримати м’язи в тонусі.

У Superhumans кажуть: це все завдяки сильній вдачі, характеру та впертості.

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"Коли дівчина побачила серферів – уже ніщо не могло її спинити. Підкорювати хвилі на дошці – неймовірно складно, і невдалих спроб та падінь значно більше, ніж секунд вільного ковзання хвилею", – додають у центрі.

Нагадаємо, Руслана Данілкіна пішла на фронт у віці 18 років. Під час виконання завдання потрапила під обстріл і втратила ногу.

З 2023 року дівчина працює у центрі Superhumans у Львові, займається реабілітацією українців, які втратили кінцівки внаслідок війни, а також веде власний блог про життя з протезом.

Центр протезування, реабілітації та реконструктивної хірургії Superhumans у Львові став переможцем у номінації "Найкращий соціальний проєкт" премії "УП-100" у 2023 році.

Раніше керівниця центру Ольга Руднєва розповідала УП, який шлях проходять поранені українці до отримання протезів і про що мріють. Також ми пояснювали, як записатися на безоплатне протезування у Superhumans.