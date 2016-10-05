Після масових протестів влада Польщі відмовилась від повної заборони абортів

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр науки і вищої освіти Польщі Ярослав Говін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polskie Radio.

"Я хочу заспокоїти тих, хто побоюється, що в Польщі будуть повністю заборонені аборти. Звичайно, не буде заборонено аборт, коли жінка стане жертвою згвалтування або якщо її життя знаходитиметься в небезпеці, чи якщо це зашкодить її здоров'ю", - сказав Говін.

За його словами, протести, які відбулися у понеділок, "змусили замислитися та навчили смиренню".

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Нагадаємо, у Польщі відбувся загальнонаціональний страйк жінок в рамках так званого "Чорного протесту" проти можливої повної заборони і криміналізації абортів.

Свій мітинг учасниці назвали акцією застереження – Загальнопольсим страйком жінок, йдеться на польському ресурсі Dziennik Zachodni.

3 жовтня вони не вийшли на роботу чи навчання, скориставшись відпусткою чи можливістю взяти день на догляд за дитиною. Багато хто прийшов на кілька годин на робоче місце, а потім приєднався до акції.

Страйкарі хочуть публічно оголосити про свій спротив законодавству щодо абортів, оскільки минулого тижня Польський сейм відправив на доопрацювання проект закону про цілковиту заборону переривання вагітності, тим самим відкинувши пропозицію лібералізації дозволів на аборти.

"Ми не можемо і не хочемо склавши руки дивитися на те, що відбувається із правами жінок у Польщі. У понеділок ми страйкуємо і водночас застерігаємо на майбутнє!", – наголосила одна із організаторок страйку, представниця Фундації позитивних змін.

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Варшавські жінки сформували "стіну люті" перед будівлею партії "Право і справедливість". повідомляє польський телеканал Tvn24.

Учасниці вигукували гасло "Цей законопроект не пройде!".