Додаткові потяги на новорічні свята. "Укрзалізниця" обіцяє 72 тисячі місць

Так, у період з 22 грудня по 4 січня 2016 року курсуватимуть такі додаткові поїзди:

№191/192 Київ – Львів, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня, 2 січня, зворотно 29, 30 грудня та 1, 2 січня.

№197/198 Київ – Ковель (30, 31 грудня), з Ковеля 30 грудня, 1 січня.

Реклама:

№206/205 Миколаїв – Київ, відправлення з Києва 24, 25, 29, 30, 31 грудня, 1 січня, зворотно 24, 25, 29, 30, 31 грудня.

№223/224 Київ – Одеса, відправлення з Києва 30, 31 грудня, з Одеси – 30 грудня, 1 січня.

№180/179 Київ – Дніпро, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня, 2 січня, зворотно з Дніпра 29, 30 грудня, 1, 2 січня.

№228 Одеса – Львів, з Одеси 23-30 грудня, 1-4 січня, зі Львова 24-31 грудня, 2-4 січня.

№270/269 Одеса – Харків, відправлення з Одеси 22, 24, 26, 28, 30 грудня, 2 січня, зворотно 23, 24, 27, 29, 31 грудня та 3 січня.

№231 Дніпро – Івано-Франківськ, із Дніпра 23-30 грудня, 1-4 січня, зворотно 24-31 грудня, 2, 3 січня.

Реклама:

№212 Запоріжжя – Дніпро – Львів, із Запоріжжя 29 грудня, 2, 4 січня, зворотно 30 грудня, 3 січня.

Також на передноворічні дати збільшено періодичність курсування 5 популярних цілорічних поїздів:

№63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, відправлення з Дніпра 24, 26, 28, 30 грудня, зворотно з Одеси – 25, 27, 29 та 31 грудня.

№134/133 Миколаїв – Івано-Франківськ, відправлення з Миколаєва 26, 27, 29, 30, 31 грудня, зворотно 27, 28, 30, 31 грудня та 1 січня.

№136 Одеса – Чернівці, відправлення з Одеси 24, 26, 28, 30, 31 грудня, із Чернівців – 25, 27, 29, 31 грудня та 1 січня.

№148 Одеса – Київ, відправлення з Одеси 24, 26, 28, 30 грудня, з Києва – 25, 27, 29, 31 грудня.

№95/96 Черкаси – Львів, здійснить рейс з Черкас 30 грудня, зі Львова – 31 грудня.

Завдяки цьому пасажирам запропоновано додатково понад 72 тисяч місць у різних напрямках.

"Квитки вже доступні на офіційному онлайн-сервісі "Укрзалізниці" з продажу та бронювання квитків booking.uz.gov.ua, а також в залізничних касах", – обіцяє прес-служба підприємства.

"Укрзалізниця" обіцяє відстежувати попит на перевезення на новорічні свята та в разі потреби призначати додаткові поїзди.