Тепер жінки можуть займати більше посад в армії

Відповідні зміни внесено до "Тимчасового переліку військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та військовослужбовців-жінок і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців".

Заступник міністра оборони Ігор Долгов уточнив, що "раніше кількість посад, які могли займати жінки, та визначення рівня оплати їх праці, були суттєво обмежені".

Реклама:

Сьогодні у Збройних Силах України проходять військову службу і працюють 49,552 жінки.

Серед них 17,147 військовослужбовців-жінок (8,5% від загальної чисельності військовослужбовців), у тому числі 2 540 офіцери (5,3%), 14,607 солдат і сержантів (9,4%) та 32405 цивільного персоналу.

Тільки з початку 2016 року у лавах вітчизняного війська кількість військовослужбовців-жінок збільшилась на 5,8% від загальної кількості прийнятих, з них 55 осіб були прийняті на офіцерські посади.

Понад 2,000 жінок визнані учасниками бойових дій.

У Збройних Силах України проходять військову службу і працюють 49,552 жінки. Фото Міноборони

Долгов також повідомив, що бюджеті-2017 передбачено видатки на потреби в новому обладнанні та матеріально-технічних ресурсах для військовослужбовців-жінок: додаткові місця проживання, умивальні кімнати та туалети для організації належних умов несення служби військовослужбовців-жінок.

Також в перспективі будуть включені ґендерні теми у навчальний план військових вищих навчальних закладів та адаптовані теми психологічної підготовки у військових частинах і підрозділах.

Реклама:

"Українська правда. Життя"