Docudays UA: питати про політиків з Опоблоку на показі стрічки в Миколаєві треба університет

Про це йдеться у прес-релізі, поширеному Оргкомітетом фестивалю у четвер.

Як зазначається, питання про "президію" з представників Опоблоку та сепаратистського "Українського вибору" треба адресувати самому університетові.

"Ці питання просимо адресувати проректору та завідувачу кафедрою правознавства Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, які запросили Мандрівний фестиваль в університет та виступили основними організаторами заходу", - зазначається у прес-релізі..

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Як відомо, 22 листопада в Миколаївському національному університеті ім. В. О. Сухомлинського в рамках Міжнародного мандрівного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA відбувся показ документального фільму "Люди, які прийшли до влади" режисерів Олексія Радинського та Томаша Рафи.

Фільм розповідає про розвиток подій в березні-квітні 2014 року на іншому боці лінії вогню, у так званій "ДНР".

Деякі студенти розцінили хроніку подій, зафіксованих камерою, як "сепаратистську пропаганду" й залишили залу.

Цей інцидент набув розголосу в ЗМІ та соціальних мережах, обріс домислами й наразі активно використовується проросійськими медіа для пропагандистських фейків.

Олексій Радинський пояснював УП.Життя: "Цей фільм насправді контропропагандистський. Він про те, яким чином пропаганда діє на людей. І будь-якому глядячу, здатному до мислення це зрозуміло" Тут і далі - стоп-кадри з фільму "Люди, які прийшли до влади" Реклама:

Фільм "Люди, які прийшли до влади" був схвалений до участі в конкурсі DOCU/УКРАЇНА відбірковим комітетом фестивалю.

Незалежне журі визнало фільм переможцем цього конкурсу.

Програму оцінювали – Ольга Райтер, виконавча директорка Львівської кінокомісії та співзасновниця мистецької формації Wiz-Art; Мелані де Хофт, членкиня відбіркового комітету фестивалю IDFA в Амстердамі та критик і кінематографіст із Гельсінкі Ееро Таммі.

Ось як охарактеризувала фільм Національна спілка кінематографістів України: "Стрічка-репортаж, у якій немає конкретних героїв, дуже важка для сприйняття, бо показує світ, де будь-який здоровий глузд відсутній, де натовп говорить завченими фразами з ефірів російського телебачення".

Повідомлялось, що на показі фільму були присутні гості – депутат обласної ради і представник "Українського вибору" Віктора Медведчука Максим Невінчаний, а також депутати від "Опозиційного блоку" Артем Грозов і Павло Зоткін.

Оргкомітет фестивалю переконаний, що ніякої пропаганди цей фільм не транслює – він документує процес захоплення влади сепаратистами на сході України.

Як і годиться документальному фільму, він дає можливість глядачам побачити події на власні очі, зробити власні висновки, сформулювати оцінки й обговорити їх між собою.

Із жовтня нинішнього року в рамках Мандрівного фестивалю Docudays UA фільм-переможець національної програми "Люди, які прийшли до влади" був показаний у кількох містах України – Івано-Франківську, Львові, Тернополі, Сумах та інших.

Після показів відбувалися обговорення. Глядачі сприймали фільм із зацікавленням, міркували над змінами, які відбулися на Сході впродовж двох років після зйомок фільму, над тим, що потрібно всім нам робити, аби путінська пропаганда не поширювалася на інші області, як тепер має діяти Україна щодо так званих "ДНР" та "ЛНР".

На жоден захід з переглядом фільму регіональні координатори фестивалю не запрошували представників жодної з партій.

Раніше в коментарі "Українській правді. Життя" режисер стрічки Олексій Радинський пояснював, що це "короткометражний фільм, його потрібно дивитись повністю весь, а не фрагментами".

"Звинувачують фільм у пропаганді виключно ті, хто його не бачив. Журналістська спільнота поширює недостовірну інформацію про фільм, не намагаючись його подивитись.

Звинувачуючи в абсолютно фантастичних речах, тому що цей фільм насправді контропропагандистський. Ми його знімали як контрпропаганду. Він про те, яким чином пропаганда діє на людей. І будь-якому глядячу, здатному до мислення це зрозуміло", - додав Радинський

"В цьому фільму зображений Антимайдан в Донецькій області. Але те, що він там зображений, абсолютно не означає, що ці ідеї заохочуються. Предмет зображення не дорівнює авторській інтенції", - додав режисер.