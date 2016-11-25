Без чорного і свічок. Українцям пропонують новий символ Голодомору

З такою ініціативою виступив проект Експертний Корпус, який звернулися до дизайнера та ілюстратора Богдана Гдаля із проханням поміркувати на цю тему.

Він спробував переосмислити цю тему та абстрагувався від усталених символів Дня Пам'яті – чорних кольорів та зображення свічки.

"Мені видалася цікавою ідея подати вир із зерен, які собою символізують душі. Зображення показує всю трагедію без оцінок. Глядач дивиться на все збоку, не маючи можливості щось змінити. Але може робити висновки", – пояснює Богдан.

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Українцям пропонують новий візуальний образ до теми Голодомору

Експертний Корпус та художник не претендують на жодні авторські права та закликають використовувати новий символ на роковини Голодомору, які щорічно вшановуються у четверту суботу листопада. Цього року це 26 листопада.

Зазвичай по всій Україні у цей день відбувається акція "Запали свічку", в рамках якої всі охочі несуть свічки до пам'ятників та запалюють їх у вікнах своїх домівок.