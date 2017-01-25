Українські діти мають 160 патентів на винаходи в ІТ, фізиці, астрономії

Юні українські дослідники отримали понад 160 патентів на винаходи в галузі комп'ютерних, технічних і природничих наук, а також у фізиці й астрономії.

Юні українські науковці здобули 160 патентів на винаходи в ІТ, фізиці, астрономії. Фото monkeybusiness/Depositphotos

Про це розповіла міністр освіти Лілія Гриневич на Світовому освітньому форумі (The Education World Forum) у Лондоні.

"Україна має систему установ позашкільної освіти, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів. 10% дітей, які беруть участь в діяльності після школи, відвідують українську Малу академію наук. Можливо вам буде цікаво, що молоді українські дослідники вже отримали понад 160 патентів на винаходи в області комп'ютерних, технічних і природничих наук, а також у фізиці і астрономії", – розповіла Гриневич.

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За словами пані міністра, досвід Малої академії наук є одним із найефективніших українських інструментів для підвищення талантів серед молоді, однак, його недостатньо – потрібно знайти більш ефективні способи, щоб забезпечити кожній дитині в Україні можливості розвивати всі свої таланти і здібності.

У ході освітньої реформи відомство планує відкриття освітньої онлайн-платформи, де будуть зібрані навчальні матеріали не лише для вчителів та дітей, а й для кожного українця.

Платформа має стати не тільки ресурсом для взаємодії та обміну передовим досвідом, але також буде забезпечувати доступ до безкоштовної освіти для тих дітей, які залишаються на окупованих і анексованих територіях, а також учнів з віддалених сільських районів і учнів з особливими потребами.