Науковиця знайшла 70 сторінок плагіату у кандидатській дисертації Яценюка

Доктор філософських наук, професор Тетяна Пархоменко, яка є однією із членів антиплагіатної ініціативи "Дисергейт", дослідила на предмет порушення авторського права дисертацію екс-прем’єра Арсенія Яценюка.

Про те, що там міститься 70 сторінок плагіату, вона пише у колонці для "Української правди. Життя".

Вона зазначає, що придбати текст кандидатської дисертації Яценюка можна в інтернеті на кількох сайтах за невелику суму.

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Дисертацію "Організація системи банківського нагляду і регулювання в Україні" на здобуття вченого ступня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит – було захищено Яценюком 3 червня 2004 року в Українській академії банківської справи міста Суми.

Частина цієї дисертації – Вступ і Висновки – є загальнодоступною, як і автореферат дисертації.

"Ознайомлення з повним текстом дисертації екс-прем’єра Яценюка дозволяє стверджувати: 70 сторінок (з яких 39 повністю або за виключенням одного-двох речень) її основної частини (с.4 -165) – містять тексти без посилань на їх справжніх авторів", – пише Тетяна Пархоменко.

Крім того, за її словами, там є "7 сторінок буквального перекладу з англійського оригіналу, наведеного з порушенням правил цитування".

"Оскільки ці тексти були оприлюднені (захист дисертації є публічною процедурою) під іменем особи (А.Яценюк), яка не є їх автором, то згідно зі ст.50 пункт в) Закону України "Про авторське право і суміжні права" вони підпадають під визначення плагіату: "Плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору", – пише науковиця.

Дисертацію екс-прем’єра Арсенія Яценюка дослідили на предмет порушення авторського права. Фото із сайту політика

"Також це підпадає під визначення академічного плагіату згідно із ч.6 ст.69 Закону України "Про вищу освіту": "Вищі навчальні заклади здійснюють заходи із запобігання академічному плагіату – оприлюдненню (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворенню опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання", – додає вона.

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Значну частину "текстів інших авторів без відповідного посилання" в дисертації екс-прем’єра становлять запозичення із навчального посібника "Банківське право. Українське та європейське" (К.:Атіка, 1999), авторами якого є П.Д. Біленчук, О.Г. Диннік, І.О. Лютий, О.В. Скороход і підручника "Національний банк і грошово-кредитна політика" (К.: КНЕУ,1999) за редакцією А.М. Мороза (до речі, першого опонента на захисті А.Яценюка) і М.Ф. Пуховкіної.

"Українська правда. Життя"