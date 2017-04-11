Зураб Аласанія назвав нові імена у команді реформ Суспільного мовлення

Обраний очільник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів про команду, яка втілюватиме реформу Суспільного мовлення в Україні.

Зураб Аласанія розповів про команду, яка втілюватиме реформу Суспільного мовлення в Україні. Фото ua.ejo-online.eu

"Зараз можна точно назвати трьох людей. Директором дирекції програм запропоновано бути Дарії Юровській. Вона вже працювала на Першому. Генеральним продюсером радійної платформи буде Дмитро Хоркін. Також це Микола Ковальчук. Правда, я бачу його маркетологом, а він бачить себе в окремому великому проекті. Окрім того, я чекаю пропозицій від самої команди, від правління. Як тільки вони пройдуть, вони почнуть добирати для команди генпродюсерів своїх напрямів", – розповів Аласанія в ефірі Громадського Радіо.

За словами Зураба, Наглядова рада може відхилити частину правління, яку він представить і тоді може бути ще один конкурс.

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"Першими кроками буде обрання голів усіх обласних філій, плюс ключові речі тут, в Києві. Далі – просто робота. На Наглядовій раді я сказав, щоб вони не мали завищених очікувань. Я назвав весну наступного року, але я думаю, що картинка трохи зміниться вже восени", – додав Аласанія.

Перед виборами голови ПАТ "НСТУ" Зураб Аласанія представив голів правління суспільного мовника.

Стало відомо, що Роман Вінтонів відповідатиме за суспільно-політичний напрям контенту. Саша Кольцова – за розважальний напрям контенту.

Юрій Макаров – за просвітницький напрям. Микола Чернотицький – за розбудову регіональної структури.

Інна Гребенюк працюватиме із правовим забезпеченням змін.

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Нагадаємо, 10 квітня Зураба Аласанію було обрано головою правління ПАТ "НСТУ".

Із стратегією Аласанії щодо розвитку суспільного мовлення можна ознайомитися за лінком.