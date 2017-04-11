Міносвіти спростило зарахування на екстернат для жителів Донбасу та Криму

Міністерство освіти і науки спростило правила зарахування на екстернат для жителів непідконтрольних та окупованих територій, а також лінії зіткнення.

Це передбачено новою редакцією положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, що днями набрало чинності (наказ МОН від 13 березня 2017 року № 369).

У зазначений перелік додали ще 3 категорії осіб:

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1. осіб, які мають статус біженців; 2. осіб, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні; 3. осіб, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту.

Таким чином жителі окупованих територій Криму та Севастополя, території проведення АТО та населених пунктів на лінії зіткнення зможуть здобути загальну середню освіту в формі екстернату.

Відтепер прийом заяв про зарахування на екстернат починається з 1 вересня та продовжується увесь календарний рік.

Відтепер прийом заяв про зарахування на екстернат починається з 1 вересня та продовжується увесь календарний рік. Фото jim-filim/Depositphotos

Жителі цих територій також отримали можливість надсилати скан-копію заяви електронною поштою чи факсом.

Крім того, особисто заяву може подати неповнолітній, що виїхав із неконтрольованої території або з населеного пункту на лінії зіткнення у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є його законними представниками.

Рішення про зарахування на екстернат ухвалюватиме керівник навчального закладу – без погодження з місцевим органом управління освітою.

Окремо передбачено право учня, що здобуває освіту екстерном, отримати одночасно документи про початкову, базову, повну загальну середню освіту.

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"Майже 3 роки діти з непідконтрольних та окупованих територій не мають можливості повноцінно здобувати освіту в Україні. А це означає, що є діти з цих територій, які хочуть вступити в українські ВНЗ, але не мають документів ні про здобуття базової, ні про здобуття повної загальної середньої освіти.

Саме тому в новому положенні про екстернат ми повинні були передбачити механізм, як ці діти зможуть засвідчити свій рівень знань", – зазначає начальник відділу державно-громадського управління освітою МОН Сергій Дятленко.

Учні, які хочуть екстерном отримати одночасно свідоцтво про базову та атестат про повну загальну середню освіту, відтепер не муситимуть здавати річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за обидва освітні рівні.

Для отримання документів про базову освіту достатньо здати річне оцінювання за скороченим переліком предметів – українська мова та література, історія України, географія України, правознавство – та державну підсумкову атестацію.

При цьому, щоб отримати атестат про повну загальну середню освіту, потрібно пройти річне оцінювання та державну підсумкову атестацію повністю.

З текстом положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах можна ознайомитися за посиланням.