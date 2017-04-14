Визначено поріг для проходження ЗНО за даними пробного тестування

Український центр оцінювання якості освіти провів пробне ЗНО з історії України, математики, біології, географії, хімії, фізики, англійської, німецької, французької, іспанської та російської мов.

Про це повідомляє офіційний сайт центру.

Результати пробного тестування не використовують для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти та для конкурсного відбору на навчання до вищих навчальних закладів.

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Історія України – 26

Математика – 12

Біологія – 28

Географія –29

Хімія – 20

Фізика – 15

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Іноземні мови – 16

Російська мова – 29.

Нагадаємо, пороговий бал – це кількість тестових балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт.

При встановлені порогу "склав/не склав" враховують кількість завдань у тестах та кількість учасників, які складали пробне ЗНО.