Надавати відпустку по всиновленню немовляти з пологового будуть одному з батьків

У разі усиновлення дитини (дітей) сім'єю відпустка для адаптації дитини може бути надана лише одному із членів подружжя.

Камбін пропонує скасувати відпустку для людей, які усиновили новонароджених дітей одразу з пологового будинку. Фото mvaligursky/Depositphotos

Про це йдеться в законопроекті №6350, який Кабмін з ініціативи прем'єр-міністра Володимира Гройсмана пропонує прийняти Верховній Раді.

Зараз одноразова оплачувана відпустка (на 56 за одну дитину або 70 днів за двох і більше, без урахування святкових і неробочих днів), відповідно до статті 182 Кодексу законів про працю, надається так: "Жінкам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку...

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Жінкам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, …після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Ця відпустка може бути використана також батьком дитини".

Відповідно до нової редакції цієї статті, запропонованої Кабміном, у разі усиновлення дитини (дітей) подружжям (незалежно від віку дитини) "зазначені відпустки надаються одному з них на їх розсуд".

При цьому Кабмін пропонує врегулювати раннє усиновлення безпосередньо із пологового.

Згідно із Сімейним кодексом, дитина, покинута в пологовому будинку, може бути усиновлена після досягнення нею 2-місячного віку. Такий термін надається службам у справах дітей для проведення роботи з батьками та родичами щодо повернення дитини в біологічну родину.

У пояснювальній записці зазначається, що норми Кодексу законів про працю, закону "Про відпустки" суперечать вимогам Сімейного кодексу України в частині усиновлення дітей до 2 місяців.

ВИПРАВЛЕНА НОВИНА. Раніше в новині повідомлялося, що одноразова оплачувана відпустка у разі усиновлення дитини з пологового буде скасована.

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"Українська правда. Життя"