Школярів і батьків попереджають про шахраїв, які продають фальшиві відповіді до ЗНО

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25 квітня 2017

В інтернеті, особливо соцмережах, активізуються шахраї. За певну плату вони пропонують "допомогу" для успішного складання ЗНО.

Найперше вони продають нібито готові відповіді до тестових завдань з різних предметів, повідомляє офіційний сайт Українського центру оцінювання якості освіти.

Фото: studway

"У зв’язку з цим повідомляємо, що укладання тестів і друк сертифікаційних робіт здійснюються в умовах суворої конфіденційності. Належний рівень захисту інформації на всіх етапах підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання засвідчено атестатами відповідності. Тому наполегливо радимо не користуватися послугами шахраїв, адже Ви неодмінно будете ошукані", - йдеться у повідомленні Центру.

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Визначено поріг для проходження ЗНО за даними пробного тестування

Інформацію про виявлені оголошення та шахрайські пропозиції передадуть до правоохоронних органів для реагування.

Для підготовки до тестування випускникам радять використовувати програми ЗНО, затверджені Міністерством освіти і науки України.


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