Арку дружби народів до Євробачення перетворюють на веселку. ФОТО

До Євробачення Арку дружби народів прикрашають кольорами веселки.
Інсталяція називається "Arch of Diversity" (Арка розмаїття).
Арку заклеюють різнокольоровим папером, який знімуть після завершення пісенного конкурсу.
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Про це у своєму Facebook написав Геннадій Курочка – керівний партнер компанії CFC Consulting, яка виграла тендер на здійснення комунікації під час "Євробачення".
"Зустрічайте початок арт-інсталяції "Arch of Diversity" (Арка розмаїття) – найбільшу штучно створену кольорову веселку ever!", - написав Курочка.