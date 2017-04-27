Мера Риги оштрафували за спілкування російською мовою зі школярами

Мера Риги Ніла Ушакова оштрафували на 50 євро за спілкування російською мовою.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Мер зазначив, що його оштрафували за спілкування російською мовою зі школярами.

Реклама:

Фото: rus.uk.itvnet.lv

"На думку Центру державної мови, посадова особа не може відповідати школярам на їхній рідній мові. Навіть під час неформального спілкування. А факт трансляції в Facebook є ще і обтяжливим фактом. Навіть не дивлячись на те, що моя особиста сторінка", – розповів Ушаков.

Мер не погоджується з рішенням Центру і звертатиметься до суду, бо вважає, що Закон про державну мову не поширюється на неформальне спілкування.

Латвія прискіпливо стежить за дотриманням Закону про державну мову.

Наприклад, у 2017 році держпідприємству Латвії виписали штраф через написи російською мовою.

У 2016 році Центр державної мови вирішив покарати Ризьку думу за спілкування в соцмережах російською мовою.

У 2014 році 55 латвійських вчителів оштрафували через незнання державної мови. У 2011 році створювали чорні списки поліцейських, які не знають державної мови.

Реклама:

А у 2010 році латвійську телекомпанію оштрафували за інтерв'ю російською мовою.