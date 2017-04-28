Українські вчені долучилися до заклику дозволити канабіс для науки

Науковці підтримали ініціативу врегулювати порядок обмеженого контрольованого обігу канабісу для наукової діяльності в Україні.

Відповідне відкрите звернення до Кабінету міністрів, яке підготували активісти проекту "Наркополітика" Центру візуальної культури, підписали вже сім осіб.

Серед підписантів академік Національної академії наук України, доктор біологічних наук Олег Кришталь, доктор медичних наук Віктор Досенко, кандидати біологічних наук Дмитро Ісаєв, Олександр Максимюк та Олексій Болдирєв, кандидати медичних наук Юрій Жигарєв (лікар-інфекціоніст) та Василь Нагібін.

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Науковці підписали відкрите звернення до Кабінету міністрів щодо врегулювання порядку обмеженого контрольованого обігу канабісу для наукової діяльності в Україні

"У практиці розвинених країн світу канабіноїди є зокрема безальтернативним фармакологічним засобом для дітей з важкою формою вродженої епілепсії, ці діти мають від п’ятдесяти до ста епілептичних нападів на добу. Чинні закони про наукову діяльність забороняють українським вченим проведення досліджень, результати яких вже у найближчому майбутньому могли би знизити дитячу смертність.

Більш того, науковцям, які вивчають канабіноїдні рецептори, кримінальне переслідування загрожує лише за те, що вони вивчають важливі клітинні процеси організму людини", – коментує цю ініціативу один із підписантів Дмитро Ісаєв.

Кандидат біологічних наук Дмитро Ісаєв: "Науковцям, які вивчають канабіноїдні рецептори, кримінальне переслідування загрожує лише за те, що вони вивчають важливі клітинні процеси організму людини". Фото УНІАН

Активіст проекту "Наркополітика" Назарій Совсун пояснює, що "для вироблення гуманного і ефективного антинаркотичного законодавства в першу чергу необхідні наукові дослідження впливу психоактивних речовин на громадське здоров’я, зокрема з метою їх подальшого юридичного розділення за рівнем реальної шкоди".

Є необхідним також визнання та узаконення урядом наукових досліджень канабісу для потреб фармакологічної галузі з метою спрощення доступу українських пацієнтів до медикаментів іноземного виробництва та виробництва вітчизняних медичних препаратів на основі канабісу".

Звернення відкрите для підписів наукової спільноти України.

Нагадаємо, чинне законодавство не дозволяє медичним та науковим організаціям використовувати канабіноїди у наукових та медичних цілях.

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Загалом, у загальній масі "наркозлочинів", в Україні домінують незначні кримінальні правопорушення (зберігання невеликих кількостей канабісу для особистого вживання без мети збуту).

За даними Вищої судової адміністрації всього за збут на наркотиків у 2016 році було засуджено 721 особу, в той час як за зберігання без мети збуту – 6997 осіб. Серед них – 5067 засуджено за статею 309 ч.1 (зберігання невеликих кількостей).

"Системна переорієнтація МВС на розкриття важких злочинів, пов’язаних з наркотиками, не відбудеться, поки існуватиме законна можливість кримінального переслідування за зберігання без мети збуту 5 грамів канабісу, а на сьогодні це найнижчий показник серед країн Європи", – зазначає Тарас Ратушний, прес-аташе Маршу Свободи за реформи у державній наркополітиці, який після кількарічної перерви планують провести у Києві 16 вересня 2017 року.

Ініціатори маршу спираються на Стратегію державної політики щодо наркотиків до 2020 року.

Зокрема, у ній мова йде про декриміналізацію ст. 309 ч.1 Кримінального кодексу України, збільшення до об’єктивно виправданої порогової кількості канабісу (коноплі), що встановлює кримінальну відповідальність за зберігання незначних кількостей без мети збуту.

Кримінальне переслідування дрібних правопорушень пропонується замінити адміністративним штрафом.

Марш Свободи за реформи державної наркополітики проходив у Києві та інших містах України з 2005 по 2013 рік, його учасники виступали проти наркокорупції в силових структурах та за ратифікацію державної стратегії щодо наркотиків.

28 серпня 2013 року Стратегію державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року було схвалено урядом України.

"Українська правда.Життя"